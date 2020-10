Prezes PGNiG: Na Ukrainie najciekawsze dla nas byłyby aktywa wydobywcze

fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

Wydobycie gazu to obszar, który dla PGNiG byłby na Ukrainie najciekawszy, jeśli chodzi o ewentualny zakup aktywów - powiedział prezes spółki Jerzy Kwieciński. W poniedziałek PGNiG podpisało umowę z ukraińską agencją prywatyzacyjną.

Strony ukraińska nie zdecydowała jeszcze, co chce prywatyzować - powiedział Kwieciński we wtorek dziennikarzom. Zaznaczył, że w związku z tym ewentualny zakup jakichś aktywów to kwestia przyszłości.

Prezes PGNiG wskazał jednak, że spółka nie ma zamiaru interesować się aktywami wytwórczymi w sektorze elektroenergetyki, a raczej widzi perspektywy w zakupie aktywów wydobywczych. Wydobycie gazu to jest to , w czym mamy doświadczenie i nasze spółki mogłyby na tym zarabiać - dodał Kwieciński.

Prezes przypomniał, że PGNiG wraz ze swoim partnerem ERU kontynuuje wspólny projekt poszukiwawczy na Zachodniej Ukrainie i w I kwartale 2021 r. powinny tam zacząć się pierwsze wiercenia.

PGNiG zawarło w poniedziałek z ukraińskim Funduszem Mienia Państwowego umowę o zachowaniu poufności. Jak podała polska spółka, porozumienie to zobowiązuje do zachowania w poufności przekazywanych jej wrażliwych informacji dotyczących ukraińskich aktywów państwowych przeznaczonych do prywatyzacji.(PAP)

