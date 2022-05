Prezes PGG: Potrzebne bardziej pragmatyczne podejście do węgla

fot. Arkadiusz Ławrywianiec / / FORUM

Transformacja energetyczna w kierunku gospodarki niskoemisyjnej pozostaje aktualna, jednak rosnąca konsumpcja wywołuje zwiększone zapotrzebowanie na wszystkie źródła energii, w tym węglowodory; stąd potrzebne jest bardziej pragmatyczne podejście do węgla – przekonywał prezes PGG Tomasz Rogala.

W środowej rozmowie na antenie regionalnego Radia Piekary szef Polskiej Grupy Górniczej (PGG) ocenił, iż jedną z aktywnych form walki z rosyjskimi węglowodorami powinno być zmniejszenie zużycia energii. „To jest droga do mniejszego zapotrzebowania” – przekonywał, wzywając jednocześnie do bardziej pragmatycznego podejścia do węgla.

„Wydaje mi się, że podejście powinno być bardziej pragmatyczne - bo co do kierunku zmierzającego do zeroemisyjnej gospodarki i zmiany źródeł energii, polityka Komisji Europejskiej nie zmieniła się. Rok 2050 pozostaje rokiem przejścia na gospodarkę zeroemisyjną” – przypomniał prezes największej w UE górniczej spółki.

Rogala podtrzymał jednocześnie wątpliwość co do tego, czy do 2050 roku faktycznie uda się wyeliminować węglowodory jako źródła energii. „Przyczyną jest konsumpcja. Rosnąca konsumpcja wywołuje zwiększone zapotrzebowanie na wszystkie źródła energii, w tym węglowodory” – mówił prezes.

Przypomniał, iż w 1990 r. na świecie zużywano rocznie 4,4 mld ton węgla kamiennego, a obecnie ponad 7 mld ton, z czego około połowę w Chinach. „Widzimy wyraźnie, że pomimo istotnego wzrostu odnawialnych źródeł energii, wzrasta też zużycie węglowodorów” – powiedział prezes PGG.

Nawiązując do odchodzenia – w efekcie rosyjskiej agresji na Ukrainę – od rosyjskich surowców, Tomasz Rogala ocenił, iż obecnie w części przypadków „rosyjskie kierunki dostaw są zamieniane na kierunki arabskie, a nie do końca eliminowane”. Nieuczciwym nazwał zakup surowców w krajach, które nie przestrzegają praw człowieka i zasad demokratycznych. Podkreślił, że odchodzenie od węgla musi następować w sposób przemyślany i racjonalny.

„Zarządzanie węglem i odejście od węgla powinno być uporządkowane i nie podlegać emocjom, trendom oraz wierze, która powoduje, że w sposób znaczny i zbyt intensywny odchodzimy od używania i wykorzystywania własnych źródeł energii” – powiedział prezes PGG.

Zaznaczył, iż zawarta w ub. roku umowa społeczna dla górnictwa obowiązuje i jest wykonywana. Zakłada ona stopniową redukcję zdolności produkcyjnych kopalń węgla energetycznego, aż do wygaszenia ostatniej z nich w 2049 r.

„Zmiana (odnośnie zapisów umowy – PAP) polega w części wartościowej na zwiększeniu wydobycia w roku tym i przyszłym, bo to są lata objęte najbliższą perspektywą” – wyjaśnił prezes PGG. Przypomniał, że strona polska złożyła w Komisji Europejskiej wniosek o notyfikację programu dla górnictwa, opartego na zapisach umowy społecznej.

Zdaniem prezesa, w kontekście wojny w Ukrainie, polski program nabiera większego znaczenia. „Komisja Europejska nie potrafi zapewnić Europie i Polsce innych źródeł energii, tylko mówi: radźcie sobie sami. To jest dzisiejsze podejście (…). Trzeba w sposób uporządkowany zarządzić materią odchodzenia od węgla i zmiany systemu energetycznego. Program dla górnictwa jest jednym z elementów tego uporządkowanego odejścia” – powiedział w środę Tomasz Rogala na antenie Radia Piekary. (PAP)

