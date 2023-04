Prezes PGG: Ceny węgla będą się obniżać, ale raczej nie wrócą do poziomów sprzed wojny

Ceny węgla mogą się obniżać w tym roku, ale raczej nie wrócą do poziomów sprzed wybuchu wojny na Ukrainie ze względu na wzrost kosztów np. maszyn – ocenił prezes PGG Tomasz Rogala.

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

„Ceny będą się obniżały, będą się korygować w dół. Czy możliwy będzie powrót do wielkości przedwojennych? To będzie trudne, raczej nie. Będą na wyższym poziomie, bo wzrosły koszty urządzeń, maszyn, pracy. One przenoszą się w produkt. (…) Widać na rynkach światowych, że zjazd w dół cen w pierwszym okresie był bardzo duży i został zatrzymany i teraz już nie ma kontraktacji na niższych poziomach, nie ma chęci uczestników rynku do sprzedaży węgla poniżej 150 USD/t” - powiedział dziennikarzom prezes Tomasz Rogala w kuluarach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Pytany, czy na rynku jest nadwyżka węgla po większym imporcie, odpowiedział: „Ta nadwyżka to efekt poszokowy związany z ubiegłym rokiem, wiele zakupów robionych było z marginesem zabezpieczenia. Dużo podmiotów ma stoki magazynowe większe niż normalnie. W zeszłym roku popyt był wywołany też działaniami histerycznymi”.

"To jaka to nadwyżka, będzie widać w połowie roku. Na razie klienci odbierają zakontraktowany węgiel” – dodał.

Poinformował, że plan wydobycia PGG na ten rok to ponad 23 mln ton, ok. 800 tys. ton więcej niż planowano pierwotnie.

"Bardzo ostrożnie patrzymy na rynek, co się pojawia w zapotrzebowaniu. Jeśli zamówienia będą rosły, to będziemy to pewnie korygować” – powiedział Rogala.

W 2022 roku wydobycie PGG wyniosło ok. 22,6 mln ton.

Rogala poinformował, że główne elementy umowy na dostawy węgla dla PGE zostały uzgodnione.

