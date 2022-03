Prezes PFR: Potrzebny jest mechanizm umożliwiający wymianę hrywny

fot. Mateusz Włodarczyk / / FORUM

Potrzebny jest mechanizm wymiany ukraińskiej hrywny - uważa prezes PFR Paweł Borys. Odniósł się w ten sposób do apelu b. prezesa PKO BP Zbigniewa Jagiełły, który wyraził opinię, że UE powinna stworzyć fundusz pozwalający uchodźcom wymienić hrywny na euro.

"Uchodźcy mają hrywny, chcą je wymienić, banki powinny je kupić, ale same potrzebują +drugiej nogi+ do oddania hrywny, która powinna wrócić na Ukrainę. Kurs może się gwałtownie zmieniać. Dlatego potrzebny mechanizm ECB, NBP i NBU (banków centralnych - PAP) umożliwiający wymianę hrywny" - napisał w sobotę Borys na Twitterze.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju odniósł się w ten sposób do zamieszczonego na portalu Business Insider apelu byłego prezesa banku PKO BP Zbigniewa Jagiełły, który wyraził opinię, że Unia Europejska powinna przy pomocy ECB i EBOR stworzyć fundusz europejski umożliwiający każdemu z uchodźców wymianę "jakiejś zdefiniowanej niewielkiej kwoty" hrywien na euro. Aby to zrobić, każdy z zainteresowanych uchodźców miałby możliwość założenia bezpłatnego konta w banku - zaproponował też Jagiełło. Według niego kurs wymiany gotówkowej hrywny, ustalony przez fundusz Unii byłby stały, i mógłby opierać się na wartości sprzed wojny, czyli ok. 20-35 hrywien za euro.

