Prezes PFR: Nowe restrykcje w zw. z COVID-19 to koszt ok. 2 proc. spadku aktywności w IV kw.

Obecne restrykcje związane z koronawirusem to koszt ok. 2 proc. spadku aktywności w czwartym kwartale - ocenił we wtorek prezes PFR Paweł Borys.

"Dobry wzrost produkcji przemysłowej w IX o 5,9 proc. r/r potwierdza silne odbicie PKB w III kw o ok 8 proc. kw/kw. Produkcja na poziomie 100 proc., a gospodarka wchodzi w II falę pandemii z aktywnością 95 proc. sprzed COVID19. Obecne restrykcje to koszt ok 2 proc. spadku aktywności w IV kw" - napisał na swoim profilu Twitterowym Borys.

Rząd od soboty 17 października wprowadził nowe obostrzenia w związku ze zwiększoną liczbą zakażonych na koronawirusa. Dotyczyły one m.in. zawieszenia działalności siłowni, basenów w strefach żółtej oraz czerwonej. Restrykcje dotknęły również branżę gastronomiczną oraz w czerwonej strefie - handlu.

Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że produkcja przemysłowa we wrześniu wzrosła o 5,9 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 15,5 proc. Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo we wrześniu wzrosła rdr o 3,6 proc., a mdm wzrosła o 3,0 proc.

Urząd poinformował ponadto, że produkcja przemysłowa we wrześniu br. wzrosła w ujęciu rocznym w 23 spośród 34 działów. Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 26,6 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 22,8 proc., mebli – o 15,8 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 14,1 proc. proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 10,7 proc., papieru i wyrobów z papieru – o 7,9 proc., wyrobów z metali – o 7,8 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 7,4 proc.

Z kolei spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem 2019 roku, wystąpił w 10 działach, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 25,6 proc., w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 17,8 proc., w produkcji maszyn i urządzeń – o 5,7 proc., metali – o 4,3 proc. (PAP)

