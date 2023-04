Prezes Orlenu: Gdybym obniżył ceny, mogłoby zabraknąć paliwa w Polsce. Mielibyśmy całkowity paraliż kraju

JAPONIA Ministrowie państw z grupy G7 uzgodnili przyspieszenie odejścia od paliw kopalnych Ministrowie środowiska i energii państw grupy G7 zobowiązali się w niedzielę do przyspieszenia procesu odchodzenia od paliw kopalnych, by osiągnąć neutralność pod względem emisji CO2 do 2050 roku, ale nie podali terminu rezygnacji z energii węglowej.