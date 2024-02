Dziś decyzja ws. przyszłości Daniela Obajtka. "To sprawa honorowa"

Obajtek dla "Pulsu Biznesu": Daję sobie miesiąc na zastanowienie, co będę robił Nie podjąłem jeszcze wiążących decyzji. W spółce takiej jak Orlen musi być ciągłość, więc jestem do dyspozycji nowej rady nadzorczej, gdy dojdzie do zmian. Daję sobie mniej więcej miesiąc na to, by się zastanowić, co będę robił - mówi w wywiadzie dla czwartkowego "Pulsu Biznesu" prezes Orlenu Daniel Obajtek.