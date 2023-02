Prezes Obajtek ogłasza strategię PKN Orlen. Rekordowa dywidenda z rekordowych zysków

Prezentacja zaktualizowanej strategii rozwoju PKN Orlen to jedno z najważniejszych wydarzeń wtorkowej sesji na GPW. Konferencja pt. „Strategiczne kierunki rozwoju połączonego koncernu multienergetycznego” z udziałem prezesa Daniela Obajtka przyniosła informacje o rekordowych nakładach inwestycyjnych i najwyższej jak dotąd dywidendzie dla akcjonariuszy. Reakcja rynku jest mocno popytowa, a kurs rośnie przy najwyższych obrotach na rynku. Kurs zyskiwał po godz. 14.30 ponad 5 proc.

fot. Mateusz Wlodarczyk / / FORUM

W piątek, 24 lutego, spółka poinformowała, że połączona Grupa Orlen (PKN Orlen, Energi, Lotosu oraz PGNiG) wypracowała w czwartym kwartale 2022 przychody na poziomie 102,3 mld zł i zysk netto w wysokości 8,1 mld zł. W całym roku przychody sięgnęły 278,5 mld zł, a zysk netto 21,5 mld zł. Z uwzględnieniem przejęć Lotosu i PGNiG było to 35,46 mld zł.

Raport finansowy PKN Orlen z najlepszymi wynikami w historii nie spotkał się jednak z entuzjastycznym przyjęciem przez inwestorów, którzy przecenili akcje spółki po publikacji danych o 2,55 proc. Udział walorów PKN Orlen w WIG20 jest największy ze wszystkich składowych portfela, dlatego kurs spółki jest również istotny z punktu widzenia najważniejszego indeksu na GPW.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek przy okazji publikacji raportu zaznaczył, że wypracowane zyski są inwestowane i że tylko w 2022 r. na realizację największego w historii koncernu programu inwestycyjnego przeznaczono "rekordową kwotę 19,6 mld zł", a w tym roku "wzrośnie ona aż do 36 mld zł".

Szczegóły inwestycji w ramach nowej strategii, jak i aktualne cele biznesowe oraz informację o podziale zysku i wypłacie dywidendy prezentuje właśnie wtorkowa konferencja. Przed wydarzeniem, spółka opublikowała raport ESPI z opisem celów i założeń.

"Ta strategia to nie tylko rozwój, ale także miejsca pracy, czysta energia i sojusze gospodarcze dotyczące bezpieczeństwa Polski" - powiedział podczas prezentacji prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Rekordowa dywidenda

Koncern przygotował nową politykę dywidendy. Zgodnie z nowymi zasadami będzie wypłacać co roku dywidendę odpowiadającą wysokości 40 proc. skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych.

Ma być to nie mniej niż dywidenda "bazowa gwarantowana", której poziom został ustalony na 4,00 PLN na jedną akcję dla roku 2022 i będzie sukcesywnie rósł o 15 groszy co roku, aż do poziomu 5,20 PLN na jedną akcję w roku 2030. Oznacza to wzrost dywidendy bazowej gwarantowanej w skali dekady o 49 proc. Zarząd podjął decyzję w ramach aktualizacji Strategii, by wstępnie zarekomendować wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2022 roku w wysokości 5,50 PLN na jedną akcję - napisano w komunikacie.

Jeśli zostanie wypłacona będzie to najwyższa dywidenda na akcję jaką otrzymają akcjonariusze PKN Orlen. Stopa dywidendy wg. kursu z poniedziałku 27 lutego wyniesie 8,7 proc. W sumie na dywidendę za 2022 r. zarząd chce przeznaczyć 6,4 mld zł.

"Dzielimy się zyskami z akcjonariuszami i chcemy być firmą atrakcyjną dla inwestorów" - powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

"W tym roku, ponieważ był on bardzo dobry rekomendujemy wypłatę dywidendy 5,50 zł na akcję. To jestw sumie 6,4 mld zł, a połowa tej kwoty trafi do budżetu państwa" - dodał.

Bankier.pl

Ostateczna rekomendacja co do sposobu podziału zysku za 2022 rok wraz z proponowanymi datami dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy zostanie opublikowana przez spółkę w dniu podjęcia przez zarząd finalnej decyzji w tej kwestii, co będzie wiązało się z zatwierdzeniem jednostkowego raportu rocznego - czytamy w komunikacie.

Rekordowe inwestycje i ambitne cele

PKN Orlen planuje przeznaczyć na inwestycje w latach 2023-2030 około 320 mld zł - wynika ze zaktualizowanej strategii Orlenu. Spółka zakłada wzrost EBITDA w 2030 roku, do poziomu ok. 60 mld zł z poziomu ok. 30 mld zł w 2021 roku. Natomiast skumulowany zysk operacyjny EBITDA w latach 2023-2030 wyniesie ponad 400 mld zł" - poinformował Orlen w aktualizacji strategii.

W segmencie wydobycie i obrót gazem planowane do 2030 roku nakłady inwestycyjne mają sięgnąć 70 mld zł.

W segmencie rafinerii inwestycje sięgną 60 mld zł, z czego 25 mld zł na inwestycje zielone, w petrochemii 40 mld zł, z czego 5 mld zł na inwestycje zielone.

W energetyce konwencjonalnej i sieci nakłady CAPEX sięgną 65 mld zł, w tym 15 mld zł koncern przeznaczy na inwestycje zielone.

Nowa energetyka, odnawialne źródła energii - 70 mld zł.

Inwestycje w detal to 15 mld zł, z czego 5 mld zł to inwestycje zielone.

Jak podano, strategia zakłada realizację ponad 10 mld zł synergii wynikających głównie ze zrealizowanych przez PKN Orlen transakcji przejęć i połączeń, w tym połączenie z Grupą Lotos, PGNiG oraz przejęcie kontroli kapitałowej nad Energą

"Realizacja inicjatyw w ramach strategii umożliwi podwojenie zysku operacyjnego EBITDA Grupy Kapitałowej Orlen w 2030 roku, do poziomu ok. 60 mld zł z poziomu ok. 30 mld zł w 2021 roku. Natomiast skumulowany zysk operacyjny EBITDA w latach 2023-2030 wyniesie ponad 400 mld zł" - napisano.

Nowe cele na 2030 r. to moce przerobowe rafinerii działających w ramach Grupy na poziomie ok. 42 mln ton ropy naftowej rocznie, ok. 3,8 GW mocy zainstalowanej w jednostkach parowo-gazowych (CCGT), sieć sprzedaży detalicznej licząca 3,5 tys. stacji paliw, ponad 9 GW mocy zainstalowanych w OZE, produkcja ponad 3 mln ton rocznie biopaliw i ponad 1 mld m sześc. biogazu, ponad 10 tys. punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Europie Środkowej, ponad 12 mld m sześć. łącznego wydobycia gazu w Polsce i za granicą.

Dodatkowo strategia przewiduje ponad 130 tys. ton rocznie produkcji odnawialnego wodoru, ok. 300 MW mocy zainstalowanej w reaktorach jądrowych SMR, rozbudowa infrastruktury do wychwytywania CO2. do ok. 3 mln t rocznie.

Finansowanie, dług i zeroemisyjność

Jak podano, spółka w ramach realizacji strategii będzie korzystać ze zróżnicowanych źródeł finansowania, w tym z zielonego i zrównoważonego finansowania oraz alternatywnych źródeł finansowania.

"Planowane jest utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie maksymalnym 2,0-2,5x oraz koncentracja na projektach inwestycyjnych zapewniających koncernowi dwucyfrowy wskaźnik ROACE w horyzoncie trwania strategii. Strategia zakłada, że możliwości finansowe grupy kapitałowej Orlen do 2030 roku wyniosą ponad 575 mld zł, na co składać się będzie planowany skumulowany zysk operacyjny EBITDA w latach 2022-2030 na poziomie ponad 400 mld zł, dodatkowa pojemność dłużna w wysokości ok. 125 mld zł oraz dostępne alternatywne sposoby finansowania w kwocie ok. 50 mld zł" - napisano w komunikacie.

Strategia wyznacza cele w zakresie dekarbonizacji i neutralności emisyjnej. Do 2030 zakłada się spadek emisji CO2 w segmencie rafinerii, petrochemii i wydobycia o 25 proc. w odniesieniu do roku bazowego 2019, obniżenie intensywności emisji w segmencie energetyki o 40 proc., a po 2030 r. zakończenie produkcji energii z węgla do 2035 r.

PKN Orlen przewiduje w aktualizacji strategii 120 mld zł tzw. inwestycji zielonych do 2030 r.

Podatki, rosyjska ropa i reakcja inwestorów

Tak duże inwestycje to według analityków cytowanych przez „Puls Biznesu” próba zabezpieczenia się przed ewentualnym wprowadzeniem podatku od zysków nadzwyczajnych. Michał Kozak z DM Trigon uważa, że budżet Orlenu na inwestycje jest ambitny, ale widzi w nim głównie „plan ochronny” przed wspomnianym „windfall tax”.

W kontekście PKN Orlen w sobotę, 25 lutego, na rynek napłynęły informacje o wstrzymaniu przez Rosję dostaw ropy rurociągiem „Przyjaźn”. „Transport rosyjskiej ropy do Polski został wstrzymany po tym, jak operator rurociągów Transnieft nie otrzymał od Tatneftu, kontrahenta Orlenu, niezbędnych dokumentów umożliwiających eksport surowca (…). Jednocześnie Transnieft ogłosił rozpoczęcie przesyłu kazachskiej ropy, która przez Polskę ma dotrzeć do niemieckiej rafinerii Schwedt” – informowała Polityka Insight.

"Mały, ale tani - taki był ostatni kontrakt Orlenu na dostawę rosyjskiej ropy do Polski. Rosja odcięła dostawy, ale załatanie dziury nie będzie problemem. Rafinerie Orlenu w Czechach nadal kupują surowiec w Rosji" – pisała z kolei Magdalena Graniszewska na łamach "Pulsu Biznesu".

Reakcja inwestorów na przezentowaną strategię PKN Orlen i słowa prezesa Obajtka jest popytowa. Jeszcze przed konferencją ok. godz. 13.10 kurs spółki był lekko pod kreską o 0,1 proc. przy drugich obrotach na rynku (25 mln zł). O godz 14,25 akcje Orlenu drożały o 5,1 proc. przy 160 mln zł obrotu.

Artykuł będzie aktualizowany