Prezes NFZ: Nie wydaje się, by obniżka wyceny testów PCR zagrażała płynności świadczeń

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

Nie wydaje się, by obniżka od 1 stycznia wyceny testów PCR na koronawirusa zagrażała płynności realizacji świadczeń - ocenił prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.

Jak oświadczył na konferencji prasowej Nowak, obowiązująca od 1 stycznia nowa wycena została oszacowana na podstawie faktycznych kosztów nośników, które z kolei zostały dokładnie przeanalizowane przez wyspecjalizowana agencję.

"Nie wydaje się, by to mogło zagrozić realizacji świadczeń. Dziś mamy już 8 stycznia i nie wygląda na to, żeby było jakieś zagrożenie dla płynności realizacji świadczeń" - stwierdził Nowak.

Zgodnie z zarządzeniem prezesa NFZ, od 1 stycznia za każdy test PCR Fundusz płaci laboratoriom 113 zł. Poprzednia stawka wynosiła 280 zł.(PAP)

wkr/ ozk/