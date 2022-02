Prezes NBP zapytany o możliwe zamrożenie WIBOR-u. "Banki nie są zaniepokojone spłacalnością kredytów"

fot. Kazyaka Konrad / / Shutterstock

Komercyjne banki nie są zaniepokojone spłacalnością kredytów i ich wiarygodnością - powiedział w środę prezes NBP Adam Glapiński.

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP prezes NBP pytany był o możliwe zamrożenie WIBOR-u. Prace nad projektem takiej ustawy zapowiedziała Lewica.

"Podejmując decyzje o podwyższeniu stóp procentowych kierujemy się celem, jakim jest umocnienie złotego i zastopowanie inflacji w jakiejś perspektywie. Mamy analizy, jak dotyczy to rynku kredytowego. Z tych informacji wynika, że banki komercyjne nie są zaniepokojone sytuacją kredytobiorców. Banki komercyjne obserwują swoich kredytobiorców i na razie nie są zaniepokojone o spłacalność i wiarygodność kredytów. Nie dają takiego sygnału" - powiedział.

Zaznaczył, że banki brały pod uwagę podwyżkę stóp procentowych. "No i trudno żeby nie brały jak stopy były prawie zero. Tego rodzaju decyzje wykraczają poza nasze kompetencje, decyzje, rozważania. Ten temat niedawno się pojawił. To nie jest nasze zadanie" - dodał Glapiński.

Poseł Daria Gosek-Popiołek zapowiedziała wcześniej, że Lewica chce rozpocząć pracę nad projektem, który wprowadzałby okresowe - pod pewnymi warunkami - zamrożenie stawki WIBOR. Wyjaśniała, że chodzi o wsparcie tych rodzin, które kupiły pierwsze mieszkanie.

Autor: Anna Bytniewska

