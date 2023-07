Prezes NBP w zasadzie nie zostawia wątpliwości ws. obniżki stóp. "Werbalnie już je rozpoczął"

Prezes Glapiński: RPP podjęła decyzję o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych Rada Polityki Pieniężnej w lipcu już po raz dziesiąty zdecydowała się pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie, co nie było zaskoczeniem dla nikogo. - Jeśli inflacja zejdzie poniżej dwucyfrowej i prognozy będą wskazywać na dalsze, szybkie spadki CPI, to będzie czas na obniżki stóp procentowych - poinformował na konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński. Prezes NBP spodziewa się, że będzie to jeszcze w tym roku. Jak wynika z wypowiedzi Glapińskiego, RPP zbierze się po wakacjach i oceni tę kwestię.