Prezes NBP: Zysk banku centralnego znacząco przekroczył 10 mld zł

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

W ubiegłym roku NBP osiągnął bardzo dobry wynik finansowy – powiedział prezes NBP Adam Glapiński podczas środowej konferencji prasowej. Dodał, że zysk NBP znacząco przekroczył 10 mld zł.

„NBP za ubiegły rok osiągnął bardzo dobry wynik finansowy” – powiedział prezes NBP Adam Glapiński podczas środowej konferencji prasowej.

Stwierdził, że to zasługa ciężkiej pracy kilku departamentów NBP.

Zobacz także Zacznij inwestować z głową. Skorzystaj z oferty Finax

„Ten zysk będzie znacząco wyższy niż w ubiegłym roku, a wtedy było to ponad 9 mld zł” – mówił dalej Adam Glapiński. Dopytywany o to, jaki dokładnie jest ten wynik, uściślił, że „jest on znacząco wyższy niż 10 mld zł”.

„Zwykle informacje o wyniku NBP przekazujemy w marcu, już po audycie. Ale tym razem robię to wcześniej, bo przedstawiono ustawę o obronności, w której to ustawie zapisano, że zysk NBP – poza 5 proc., które pozostają w banku – będzie służył wysiłkowi obronnemu i zakupowi nowego uzbrojenia. Mam nadzieje, że tak będzie i cieszymy się, że będziemy mogli się do tego przyczynić” – powiedział Adam Glapiński.

autor: Marek Siudaj, Wojciech Krzyczkowski

ms/ wkr/ amac/