Prezes NBP: W 2021 r. możliwa jest sytuacja, gdy sektor bankowy jako całość odnotuje stratę

fot. Michał Dyjuk / FORUM

W 2021 możliwa jest sytuacja, gdy sektor bankowy jako całość odnotuje stratę - powiedział na konferencji Banking Forum prezes NBP Adam Glapiński. Dodał, że banki nie powinny wypłacać dywidendy czy skupować akcji własnych.

"W kolejnych kwartałach kontynuowany będzie spadkowy trend zyskowności banków. Głównym wynikiem obciążającym wyniki banków nie będą niższe stopy procentowe, jak to się powszechnie błędnie powtarza, ale postępujące odpisy na oczekiwane straty kredytowe" - powiedział prezes NBP.

"Najtrudniejszy będzie 2021 r., kiedy możliwa jest nawet sytuacja, gdy sektor bankowy jako całość odnotuje stratę. Jest to wariant pesymistyczny, ale wykluczyć go nie można" - powiedział.

Glapiński wskazał ponadto, że mimo spodziewanej znacznej skali strat sektor jako całość posiada wysokie nadwyżki kapitału, które mogą być wykorzystane na pokrycie tych strat, a w sektorze ciągle zachowany będzie adekwatny poziom współczynnika wypłacalności i banki będą dalej mogły rozwijać akcję kredytową.

Prezes NBP wskazał, że według analiz NBP ważne jest, by banki, które mają nierozdysponowany zysk z lat ubiegłych przeznaczyły go na zwiększenie funduszy własnych.

"Należy zapomnieć o zamiarach rozdysponowania zysku z poprzednich lat w formie dywidendy czy wykupu własnych akcji z rynku. Kapitał zarządom będzie potrzebny" - dodał.

Jak wskazał, ostatnie dane gospodarcze i rewizje prognoz pokazują, że spowolnienie gospodarcze może być łagodniejsze niż NBP spodziewał się jeszcze w lipcu w raporcie o inflacji NBP.

"Pozwala to traktować nasze przewidywania co do rozwoju sytuacji w sektorze bankowym jako bardzo konserwatywne" - dodał.

W lipcu NBP szacował spadek PKB Polski w 2020 r. na 5,4 proc., a na 2021 r. prognozował odbicie o 4,9 proc. (PAP Biznes)

tus/ osz/