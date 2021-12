Prezes NBP: Szczyt inflacji przypadnie na czerwiec 2022

BIEC: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w grudniu wzrósł o ok. 2 pkt.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury w grudniu wzrósł o ok. 2 pkt. w stosunku do odczytu z listopada - poinformowało w poniedziałek Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Dodano, że wzrost wskaźnika, świadczy, o tym, że przemysł dostosował rytm produkcji i tworzenia zapasów surowcowych do warunków niepewności.