Prezes NBP: Polska gospodarka jest dzisiaj jedną z najbardziej odpornych na kryzys

Tłumy we włoskich miastach w ostatnim dniu wolności przed lockdownem

Tłumy wyległy w niedzielę do centrów wielkich miast we Włoszech, na plaże i do parków w ostatnim dniu wolności przed wejściem w życie trzytygodniowego lockdownu w połowie regionów. Znajdzie się w nim 48 milionów z 60 mln mieszkańców kraju.