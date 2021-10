Prezes NBP: Podwyżka stóp proc. ma zapobiec efektom II rundy i spirali płac za kilka kwartałów

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Podwyżka stóp procentowych ma zapobiec pojawieniu się efektów II rundy i spirali płac za kilka kwartałów - powiedział w trakcie gali Polski Kompas w Warszawie prezes NBP Adam Glapiński.

"Ta podwyżka, której dokonaliśmy, dotyczy sytuacji za kilka kwartałów, kiedy utrzymujący się wysoki poziom wzrostu cen z powodu szoków podażowych, przychodzących z zewnątrz, może spowodować po stronie popytu także pewne efekty, które zazwyczaj następują po wielu kwartałach. Rożnie się je nazywa - II runda, spirala płac i cen. Ta podwyżka jest dokonana po to" - powiedział Glapiński.

Ustalenie na poziomie europejskim, by wydatki na obronność nie były zaliczane do deficytu budżetu państwa byłoby bardzo wskazane - zaznaczył prezes NBP.

"Polska się stara, żeby w UE nie liczono wydatków na obronność do deficytu. To by było niezwykle ważne i pożyteczne, wskazane ze wszech miar" - powiedział Glapiński.

