Prezes JSW odwołany

Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała w poniedziałek o zmianach w zarządzie. Stanowisko stracił dotychczasowy prezes spółki Włodzimierz Hereźniak.

- Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej informuje, iż w dniu 18 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu z dniem dzisiejszym ze składu Zarządu JSW Pana Włodzimierza Hereźniaka, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu - podała spółka w komunikacie.

Obowiązki prezesa zarządu od dnia 18 stycznia będzie pełnił Arturowi Dyczko, który pozostanie również na swoim dotychczasowym stanowisku - zastępcą prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych. Jednocześnie powierzono Radosławowi Załozińskiemu rolę zastępcy prezesa zarządu ds. Handlu. Załoziński pozostanie również zastępcą prezesa zarządu JSW ds. ekonomicznych.

Akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej bardzo udanie rozpoczęły tydzień, na poniedziałkowej sesji drożały bowiem nad ranem aż o 7 proc. Spółka śrubowała tym samym swoje roczne maksima z wyceną na poziomie 3,6 mld zł.

Warto dodać, że w minionym roku Jastrzębska Spółka Węglowa zwiększyła udział węgla koksowego w produkcji do blisko 80 proc. wobec 71 proc. rok wcześniej. W drugim półroczu udało się przyspieszyć roboty przygotowawcze i częściowo odrobić spowodowane pandemią ubytki w wydobyciu. Spółka chce mocniej skupić się na węglu metalurgicznym, który pozostaje strategicznym surowcem Unii Europejskiej. Jednocześnie spółka zmniejsza swoje zainteresowanie węglem energetycznym, który w związku z dekarbonizacją staje się mniej pożądanym towarem.

- Wszystko wskazuje na to, że skończyliśmy ubiegły rok z wydobyciem 14,4 mln ton węgla netto, to jest ponad 100 tys. ton więcej niż zaplanowaliśmy we wrześniu, aktualizując plan techniczno-ekonomiczny na 2020 po przejściu pierwszej fali pandemii – poinformował w piątek Artur Dyczko.

Adam Torchała