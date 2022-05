Prezes IDM: Przed rynkiem kapitałowym trudny okres, ale trzeba wykorzystać jego potencjał

/ Bankier.pl

Przed polskim rynkiem kapitałowym bardzo trudny okres, związany m.in. z wysoką inflacją - ocenia Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich. Jego zdaniem, warto jednak wykorzystać ukryty potencjał rynku kapitałowego i zwiększać jego udział w finansowaniu gospodarki i transformacji energetycznej.

W dniach 15-18 maja 2022 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się XXII Konferencja Izby Domów Maklerskich „Rynek kapitałowy wobec przemian gospodarczych XXI wieku i wyzwań zrównoważonego rozwoju”. PAP Biznes jest patronem medialnym wydarzenia.

"Przed polskim rynkiem kapitałowym bardzo trudny okres, ale warto wykorzystać jego ukryty potencjał dla dobra gospodarki. Tematem przewodnim tegorocznej edycji konferencji jest rynek kapitałowy wobec wyzwań, związanych m.in. z transformacją energetyczną i rosnącą inflacją. Odbędzie się dyskusja nad zwiększeniem udziału rynku kapitałowego w finansowaniu polskiej gospodarki, a także nad wdrożeniem strategii rozwoju rynku kapitałowego" - powiedział PAP Biznes prezes Waldemar Markiewicz.

"Chcemy w gronie decydentów, domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych porozmawiać, w jaki sposób zmobilizować krajowy kapitał, żeby zainwestował w polską transformację energetyczną. Słychać o kwotach idących w setki miliardów złotych potrzebnych w kolejnych latach, żebyśmy zaczęli zbliżać się do celów klimatycznych wyznaczonych na poziomie Unii" - dodał.

Jego zdaniem, od tego będzie zależała zdolność do wspierania innowacji, finansowania najbardziej dynamicznych firm, dla których kredyt bankowy nie jest dostępny, więc potrzebują one finansowania kapitałowego. Trzeba więc zdecydowanie zwiększyć dostępność kapitału wyższego ryzyka, bo to głównie rynki kapitałowe, a nie kredyty bankowe, finansują innowacje. Markiewicz uważa ponadto, że rynek kapitałowy powinien też wspierać inwestycje infrastrukturalne.

"Pomimo ożywienia na rynku IPO czy wzrostu obrotów na rynku akcji, fundamentalnie rynek kapitałowy jest od 10-15 lat w stagnacji, jeśli chodzi o jego udział w finansowaniu polskiej gospodarki. W systemie bankowym jest nadmiar gotówki, natomiast rynek kapitałowy jest niedorozwinięty w stosunku do potrzeb gospodarki, jest relatywnie mało krajowego kapitału" - powiedział prezes Izby Domów Maklerskich.

Dodaje, że kapitalizacja rynku regulowanego do PKB Polski wynosi około 27 proc., podczas gdy średnia w Unii Europejskiej 55 proc., a takie kraje jak Francja to stosunek 75 proc., Wielka Brytania ponad 100 proc., a Stany Zjednoczone 140 proc.

"chcemy mieć gospodarkę bardziej innowacyjną i nowoczesną, powinniśmy ułatwić dostęp do rynku kapitałowego i przez to zwiększyć jego udział w finansowaniu przedsiębiorstw. To byłoby dodatkowe paliwo dla gospodarki, kolejny silnik wzrostu. A patrząc jakie mamy wyzwania, każdy dodatkowy impuls jest kluczowy" - uważa..

Markiewicz powołuje się na rankingi, w których Polska jest na 4-5 miejscu od końca w Europie pod kątem innowacyjności gospodarki.

"Bez poprawy sytuacji na rynku kapitałowym nadal czeka nas niska produktywność gospodarki, jeśli chodzi o jej innowacyjność jesteśmy na ostatnich miejscach w UE. Jeśli marzymy o nadrobieniu zaległości wobec Zachodu to fundamentem są innowacje, a pomysły innowacyjne są finansowane przez rynek kapitałowy. Trzeba stworzyć warunki, żeby przedsiębiorcy chcieli sięgać po kapitał. To kwestia zaufania do państwa, do sytuacji makroekonomicznej, rozwoju gospodarczego" - powiedział.

Prezes IDM zwraca uwagę, że w Polsce mamy nietypową sytuację, gdyż to głównie państwo wspiera firmy innowacyjne. Fundusze PFR finansują firmy na etapie start-upów.

"Normalnie to nie rola państwa, ale prywatnego kapitału" - powiedział.

Prezes IDM dodaje, że źródłem kapitału krajowego są oszczędności gospodarstw domowych.

"Budowa polskiego kapitału to zmiana struktury oszczędności Polaków. Dzisiaj ponad 60 proc. oszczędności polskich gospodarstw domowych leży na lokatach w bankach i ten odsetek jest dwa razy wyższy niż przeciętnie w krajach rozwiniętych. Mamy tony pieniędzy, które częściowo można by skonwertować na kapitał” - powiedział.

"Chcemy, żeby zdecydowanie mniej oszczędności leżało na kontach w bankach, żeby te środki były inwestowane. Dzięki temu społeczeństwo bierze udział w rozwoju gospodarki, a kapitał jest w większym stopniu dostępny dla polskich innowacyjnych firm" – dodał.

Jego zdaniem, ważnym elementem budowy mocnego rynku kapitałowego jest wzmocnienie roli inwestorów instytucjonalnych.

"Kibicujemy PPK, IKE, IGZE, sprzyjamy rozwojowi TFI, szkoda nam OFE, gdyż silna baza instytucjonalna jest fundamentalnie ważna. Żałuję, że PPK szybciej się nie rozwija, ale zobaczmy, w jakiej sytuacji one się pojawiły: po utracie zaufania do OFE. W efekcie likwidacji OFE przez pięć ostatnich lat mamy cały czas wyprzedaż i nawis podaży akcji, a dodatkowo strach właścicieli, że zostaną znacjonalizowani. PPK ze swoimi 9 mld zł to światełko w tunelu, ale to OFE tylko w części akcyjnej mają 160 mld zł aktywów" - powiedział prezes Izby Domów Maklerskich.

"Równolegle ważne są TFI, żeby zachęty podatkowe były do konwersji części środków z lokat do TFI. Trudno ściągać kapitał zagraniczny, gdy pokazuje się, że Polacy sami się boją inwestować w polskie aktywa. Zawsze zasada była taka, że zagranica patrzyła, jak inwestują OFE, zgodnie z przekonaniem, że krajowi inwestorzy lepiej rozumieją i oceniają ryzyko. Nagle tę bazę kapitałową podcięliśmy" - dodał.

Waldemar Markiewicz wskazuje że ostatnio doszedł jeszcze nowy element. To kwestia inflacji, która wpływa na rynki kapitałowe, gdyż wysokie stopy procentowe osłabiają skłonność do inwestowania. Uważa on, że sytuacja makro, inflacja, spodziewane spowolnienie gospodarcze, geopolityka, będą wpływały na nastoje konsumentów. Wysokie koszty finansowania ujemnie wpływają na wyceny spółek, a to się przekłada na większy koszt pozyskania kapitału.

Prezes IDM konsekwentnie od lat postuluje zniesienie tzw. podatku Belki, ale zastrzega, że powinien być on zniesiony tylko od zysków kapitałowych na rynku regulowanym.

"Podstawowym narzędziem sterowania strumieniem oszczędności są zachęty podatkowe. Potrzebna jest polityka podatkowa, która promuje inwestowanie. Dzisiaj bezpieczna lokata bankowa i mniej bezpieczna inwestycja w akcje podatkowo jest traktowana tak samo” – powiedział.

Biorąc pod uwagę potrzeby kapitałowe i fatalną strukturę oszczędności gospodarstw domowych prezes IDM uważa, że brak zachęt podatkowych jest poważnym brakiem w strategii rozwoju rynku kapitałowego.

Innym wyzwaniem jest ograniczanie roli domów maklerskich i inwestycji na rynku kapitałowym w strukturach banków uniwersalnych.

"Wchłonięcie bankowości inwestycyjnej do banków z jednej strony ma plusy, bo można oferować klientowi szerszą ofertę, ale z drugiej strony rodzi konflikty interesów. Bankowość inwestycyjna charakteryzuje się wyższym ryzykiem, więc jeśli jest w strukturach banków, które muszą być ostrożniejsze, to siła przebicia tego biznesu jest niewielka i powoduje, że nie będzie się rozwijał" - powiedział Markiewicz.

"Dzisiaj mamy dominację bankowych domów maklerskich na rynku kapitałowym, ale ich wydzielenie ze struktur banków stworzyłoby szanse do mocniejszego rozwoju. Udało się zachować wydzielenie organizacyjne jako oddzielnej jednostki biznesowej w ramach banku. To daleko od modelu, do którego powinniśmy iść, ale dobrze, że to osiągnęliśmy" - dodał.

Zdaniem prezesa Izby Domów Maklerskich, potrzebne jest silne wsparcie polityczne ponad podziałami dla rozwoju rynku kapitałowego oraz pełne zrozumienie na szczeblu rządowym, z siłą przebicia, żeby pokazać wagę rynku kapitałowego dla społeczeństwa.

"Inaczej mamy sytuację, w której nie wykorzystujemy potencjału rynku i tracimy szansę na dodatkowe wsparcie i impuls wzrostowy" - powiedział.

XXII Konferencja Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej to spotkanie przedstawicieli domów i biur maklerskich z administracją rządową, nadzorcą oraz członkami instytucji rynku kapitałowego, tj. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, funduszy inwestycyjnych oraz spółek notowanych na GPW.

Udział w tegorocznej konferencji zapowiedziało wielu przedstawicieli rynku kapitałowego, w tym goście honorowi: Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rafał Mikusiński, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, Katarzyna Szwarc, pełnomocnik ministra finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego oraz prezes Polskiego Fundusz Rozwoju Paweł Borys.

Celem konferencji jest wspieranie rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, który ma służyć budowaniu konkurencyjnej gospodarki i dobrobytu obywateli. W ramach 13 paneli branżowych, 5 warsztatów i prezentacji omówione zostaną tematy dotyczące budowania krajowej bazy inwestorów oraz zachęt dla krajowych przedsiębiorców do notowania swoich spółek na giełdzie.

Konferencję otworzy panel makroekonomiczny dotyczący obecnej sytuacji gospodarczej i perspektyw w kolejnych kwartałach poprzedzony prelekcją o sytuacji makroekonomicznej w Polsce prof. Łukasza Hardta, byłego członka Rady Polityki Pieniężnej. W dyskusji wezmą dodatkowo udział Prezes PFR Paweł Borys oraz główni ekonomiści Piotr Bujak z PKO BP i Przemysław Kwiecień z XTB.

Nie zabraknie tematu dotyczącego roli giełdy w Warszawie oraz wdrażania Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego jako narzędzia do pobudzania rozwoju rynku kapitałowego. O tym jak realizacja SRRK wpłynie na rynek będą rozmawiać: Katarzyna Szwarc z Ministerstwa Finansów, Rafał Mikusiński z Komisji Nadzoru Finansowego, prezes GPW Marek Dietl, prezes KDPW Maciej Trybuchowski, prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Tomaszewski oraz prezes IDM Waldemar Markiewicz.

Trzeci panel poświęcony jest edukacji finansowej inwestorów. Wstęp do panelu przygotuje Przemysław Paprotny, partner PwC Polska, a wezmą w nim udział Agata Gawin, dyrektor departamentu firm inwestycyjnych z Komisji Nadzoru Finansowego, Hubert Chrzanowski, senior Manager z Accenture, Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao.

Czwarty panel, którego opiekunem jest Komisja Nadzoru Finansowego, jest zatytułowany: Źródła wiedzy wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w czasie transformacji cyfrowej i wstrząsów na rynku. Pierwszy dzień konferencji zakończy dyskusja na temat Retail Investing 3.0, czyli dokąd zabierze nas trzecia rewolucja wśród inwestorów indywidualnych.

Oddzielny panel zostanie poświęcony omówieniu raportu Capital Strategy i Klubu Jagiellońskiego – "Skąd się wezmą przyszli czempioni polskiej gospodarki". Konferencja poruszy także zagadnienia związane z praktycznymi aspektami raportowania ESG i jego wpływem na wyceny oraz dostępem do finansowania dla emitentów.

Piotr Rożek (PAP Biznes)

pr/