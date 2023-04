Prezes Glapiński zadowolony. "Realizuje się nasza projekcja inflacji"

Tradycyjnie już, dzień po ogłoszeniu decyzji RPP ws. wysokości stóp procentowych głos zabrał prezes NBP Adam Glapiński. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że realizuje się nasza projekcja inflacji; rozpoczął się ruch w dół - powiedział na początku konferencji Adam Glapiński.

fot. Adam Chelstowski / / Forum

„Jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani w banku centralnym, że realizuje się projekcja inflacyjna, którą nasz bank przedstawił. Rzeczywiście, realizuje się gwałtowny ruch w dół z tego płaskowyżu, o którym informowaliśmy” – powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Marcowa projekcja inflacji NBP zakłada, że roczna dynamika cen znajdzie się z 50-proc. prawdopodobieństwem w przedziale 10,2 – 13,5 proc. w 2023 r. W projekcji listopadowej była mowa o przedziale 11,1 – 15,3 proc. Jednak inflacja do 2,5 proc. celu ma powrócić dopiero... w 2025 roku.

Reklama

"Nowy koszyk GUS podbije inflację na koniec roku"

"Projekcja (inflacji – PAP) dopiero co była, ale mamy różne nowe informacje i dane, koszyk się zmienił, którym GUS mierzy inflację, co nam trochę podwyższy inflację na koniec roku" - powiedział Glapiński.

"W lutym minęliśmy szczyt inflacji" - dodał. Przypomnijmy, że inflacja CPI w lutym wyniosła 18,4 proc., w marcu nieco spadła - do 16,2 proc.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Prezes NBP powiedział także, że spodziewa się wzrostu inflacji bazowej w marcu. "Nie mamy jeszcze danych, żeby powiedzieć, jaka była inflacja za marzec. Niemniej jednak mogła ona trochę wzrosnąć. Przewidujemy, że inflacja bazowa za marzec nieznacznie wzrośnie" - powiedział Glapiński.

RPP nie zakończyła cyklu podwyżek stóp procentowych

"Nie zakończyliśmy cyklu podwyżek, jesteśmy przygotowani na każdą sytuację. (...) Z posiedzenia na posiedzenie patrzymy, jaka jest sytuacja i reagujemy. Zakładam optymistycznie, że dalej wszystko będzie się działo tak, jak jest w naszej projekcji, że nie nastąpi żadne nieprzewidziane wydarzenie, które nas zmusi do interwencji" - powiedział Glapiński.

Większość ekonomistów nie spodziewa się jednak, by Rada zdecydowała się na podwyżki stóp. W debacie coraz częściej pojawia się kwestia ich obniżek. O tym kiedy byłyby one możliwe mówił na konferencji prezes NBP.

"Jeśli się wszystko będzie działo tak, jak to przewidujemy, to (…) podwyżek nie będzie, a w pewnym momencie będzie obniżka. Kiedy będzie obniżka? Będziemy obserwować gospodarkę z miesiąca na miesiąc. Obniżka może być wtedy, gdy jest całkowicie pewne, że inflacja szybko spada do poziomu celu inflacyjnego. W tej chwili jest za wcześnie, by powiedzieć, że inflacja szybko spada, bo dopiero zaczął się ten zjazd z płaskowyżu" - dodał Glapiński.



Glapiński: Euro nie jest panaceum na inflację

"Euro nie jest żadnym panaceum na inflację", a "członkostwo w strefie euro nie tylko wcale nie chroni przed wzrostem inflacji, ale przeciwnie" - stwierdził na konferencji Adam Glapiński. Dodał, że niskie stopy procentowe bogatych: Niemiec, krajów Beneluksu, Finlandii, "mogą inflację w krajach Europy Środkowo-Wschodniej tylko dodatkowo napędzać".

Te kraje - jak tłumaczył - nie są w stanie reagować polityką pieniężną na wysoką inflację. Zwrócił uwagę, że obecnie główna stopa procentowa w krajach euro, czyli depozytowa wynosi 3 proc. przy inflacji powyżej 20 proc., jaką mieliśmy w krajach bałtyckich. "U nas stopa referencyjna wynosi 6,75 proc., w strefie euro - 3 proc." - zauważył.

Glapiński: Własna waluta, to szybsze bogacenie się

Glapiński stwierdził, że własna waluta "zapewnia nie tylko wyższą stopę wzrostu, szybsze bogacenie się i doganianie krajów najbogatszych, ale także możliwość prowadzenia polityki antyinflacyjnej".

Zwrócił uwagę, że dzisiejszy PKB Polski jest o blisko 28 proc. realnie wyższy niż na koniec 2015 r. "O tyle jesteśmy bogatsi jako kraj, jako społeczeństwo" - zaznaczył. Dodał, że to jeden z najszybszych wzrostów w naszym regionie.

Według szefa NBP rozwijamy się szybciej, bo mamy własną walutę, która daje nam "potężny dopalacz tempa wzrostu i tempa bogacenia się Polaków. [...] Mówię to w imieniu NBP, w imieniu analityków - że w ciągu najbliższych 10 lat osiągniemy aktualny poziom PKB na głowę Francji i Wielkiej Brytanii" - dodał.

JM/PAP