Prezes Glapiński zaczął wspierać złotego

Wypowiedź szefa Narodowego Banku Polskiego przyczyniła się w środę rano do umocnienia złotego i wyraźnego spadku kursu euro. W ciągu 12 miesięcy prezes Adam Glapiński całkowicie zmienił zdanie na temat polityki walutowej.

- Aprecjacja złotego wspierałaby zacieśnienie polityki pieniężnej i byłaby spójna z jej kierunkiem – powiedział agencji Bloomberg prezes NBP Adam Glapiński. Dwa dni wcześniej Glapiński powiedział to samo agencji Reuters, ale w tamtej wypowiedzi stawiał akcent na zasygnalizowanie kolejnych podwyżek stóp procentowych.

Na słowa szefa polskiego banku centralnego zareagował rynek walutowy. W środę o 10:30 kurs euro zniżkował o prawie 1,5 grosza, schodząc do poziomu 4,5502 zł. W ten sposób udało się obronić opór położony na psychologicznym poziomie 4,60 zł, który rynek testował przez kilka ostatnich sesji.

Warto odnotować, że jeszcze rok temu przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Pieniężnej z Adamem Glapińskim na czele mówili dokładnie co innego. Jeszcze zimą i wiosną 2021 roku chcieli oni widzieć osłabienie złotego, który i tak był wtedy niemal rekordowo słaby wobec euro czy franka szwajcarskiego.

- Zdecydowanie nie chcemy jednak widzieć mocnej aprecjacji złotego w sytuacji ożywienia. Procykliczna aprecjacja nie jest przez nas mile widziana – powiedziała w lutym 2021 roku wiceprezes NBP Marta Kightley. Euro kosztowało wtedy ok. 4,50 zł, czyli prawie tyle co obecnie. - By zwalczyć tę presję, dokonaliśmy interwencji na rynku walutowym pod koniec ubiegłego roku. Więcej na temat ówczesnej polityki NBP pisaliśmy w tekście zatytułowanym „Słaby jak polski złoty. NBP nie widzi problemu”.

Polskiej walucie w krótkim terminie sprzyja sytuacja na głównej parze walutowej świata. Kurs EUR/USD odbił się od wielomiesięcznego minimum, powracając w okolice poziomu 1,13 dolara za euro. W rezultacie kurs dolara na polskim rynku spadł o ponad 2,5 grosza, schodząc poniżej 4,03 zł.

Frank szwajcarski taniał o przeszło trzy grosze, osiągając cenę 4,3722 zł. Funt szterling wyceniany był na 5,4527 zł, czyli o prawie dwa grosze niżej niż dzień wcześniej.

KK