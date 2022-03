Prezes Glapiński wzmógł apetyt na banki. LPP i Allegro z wyraźnym odbiciem

fot. Krystian Maj / / FORUM

Właściwy zapłon sektora bankowego wraz z wyraźnym odbiciem LPP i Allegro poprowadziły indeks największych spółek do wzrostów. Bankom pomogła konferencja prezesa Glapińskiego i jego jastrzębie nastawienie do przyszłych stóp procentowych.

Sesja na GPW zakończyła się wzrostem WIG20 o 3,41 proc. do 1973,25 pkt. WIG był wyżej o 3,47 proc. i jest na poziomie 59 917,86 pkt. Najwięcej wzrósł mWIG40, osiągając poziom 4 368,06 pkt., dzięki zwyżce o 4,85 proc. sWIG80 urósł o 1,46 proc. do 18 202,61 pkt. Pierwszy raz od początku wybuchu wojny w Ukrainie obroty nie przekroczyły 2 mld zł. Na szerokim rynku przehandlowano akcje za 1,97 mld zł, z czego 1,56 mld dotyczyło WIG20.

Handel w ostatnich dwóch dniach dalej był związany z wojenną sytuacją w Ukrainie i jej gospodarczymi skutkami. Dla polskich inwestorów dodatkowo na pierwszy plan wyszła decyzja władz monetarnych o stopach procentowych i wszystko, co się wokół niej wydarzyło, a więc jastrzębi komunikat po posiedzeniu RPP i konferencja jej przewodniczącego – Adama Glapińskiego. Te czynniki były motorem silnych wzrostów sektora bankowego. Tym bardziej że prezes zasugerował możliwość podwyżek stóp procentowych pomiędzy regularnymi posiedzeniami RPP.

Umacniała się również polska waluta, zyskująca po kilkadziesiąt gorszy od szczytów sprzed dwóch dni do głównych walut.

Wśród przyczyn odreagowania europejskich giełd, których sentyment wspierał handel w Warszawie, można było wskazać m.in. deklarację prezydenta Zelenskiego o wycofaniu się z dążeń do wstąpienia Ukrainy do NATO, która pojawiła się we wtorek po południu, gdy handel na europejskich rynkach był już zamknięty. Poza tym w czwartek mają się odbyć pierwsze od rozpoczęcia wojny rozmowy na szczeblu ministrów sprawa zagranicznych Rosji i Ukrainy. Wskazywano także na opcję wsparcia fiskalnego ze strony władz Europejskich i EBC, które mogłyby złagodzić skutki gospodarcze trwającej wojny.

Odreagowanie ostatnich spadków w Europie było na tyle silne, że dla wielu indeksów wzrosty podczas środowej sesji były największe w tym roku. Wiele spółek z branży bankowej, motoryzacyjnej czy związanej z podróżami rosło w okolicach 10 proc. Mocne odbicie obserwowane było na spółkach z branży turystycznej, technologicznej, mediów i sprzedaży detalicznej. Nie przeszkadzała słabsza postawa spółek surowcowych, które korygowały ostanie silne wzrosty. Pod tym względem sesja na GPW była skorelowana z rynkami bazowymi.

Zamknięcie na giełdach w Europie Indeksy Kraj 1D (%) 1W (%) 1M (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 7,44 -1,43 -10,42 -12,39 DAX Niemcy 7,92 -1,09 -10,55 -12,82 FTSE 100 W.Brytania 2,79 -3,65 -6,35 -3,06 CAC 40 Francja 7,13 -1,70 -10,42 -10,70 IBEX 35 Hiszpania 4,88 -1,90 -7,72 -6,32 FTSE MIB Włochy 6,94 -2,63 -11,94 -12,64 WIG20 Polska 3,41 -3,46 -11,75 -12,95 WIG Polska 3,47 -2,82 -12,52 -13,53 mWIG40 Polska 4,85 -1,80 -16,72 -17,45 (PAP Biznes)

Branżowo najlepiej na GPW zachował się sektor odzieżowy (13,14 proc.) i główny rozgrywający czwartkowej sesji – sektor bankowy (8,73 proc.). Więcej wzrosły również spółki produkujące leki (7,24 proc.) i informatyczne (5,42 proc.). Tylko paliwa (-4,37 proc.), górnictwo (-2,97 proc.) i budownictwo (-1,43 proc.) zaliczyły spadki wśród 14 indeksów branżowych. WIG-Ukraina zyskał 7,77 proc.

Wśród liderów wzrostów w WIG20 było LPP (15,81 proc.), Allegro (11,22 proc.) i banki. Przy prawie 247 mln zł obrotu o 10,81 proc. wzrosły akcje PKO BP, a przy ponad 212 mln zł, o 10,77 proc. walory Pekao. Dobrze poradził sobie kurs CCC (8,32 proc.) i Asseco (7,65 proc.). Na ścieżce zacieśniania polityki monetarnej korzystał również PZU (6,11 proc.), silnie zaangażowany w sektor bankowy poprzez Pekao i Alior.

Z krajowych blue chipów słabo zachowały się spółki, które na przestrzeni ostatnich kilku sesji mocno zyskiwały na wartości. Są to głównie te, związane z branżą paliwową oraz górniczą. Ropa, mimo kilkuprocentowych spadków, wciąż kosztuje ponad 120 dolarów za baryłkę, a ceny węgla - zarówno energetycznego, jak i koksującego - są na rekordowych poziomach. Jednak realizacja ostatnich zysków trwa nadal i JSW zniżkował o 8,86 proc., a PGNiG o 4,64 proc. Ta ostatnia spółka poinformowała o oddalaniu przez Sąd w Sztokholmie skargi Gazpromu.

Mimo że obecne ceny ropy zapewniają rekordowe marże, kursy PKN Orlen (-4,32 proc.) i Lotosu (-3,67 proc.) również zaliczają kolejny dzień spadków.

W mWIG40 najmocniej, o 21,46 proc., odbił kurs Mabionu, który podczas wtorkowych notowań ustanowił roczne minima. O 17,86 proc. wzrósł PlayWay, a o 17,20 proc. także DataWalk, który zawarł umowę ramową na sprzedaż licencji swojego oprogramowania do jednostek ONZ.

W tej części rynku zniżkowały tylko cztery spółki. Najmocniej stracił Budimex (-3,99proc.), osiągając roczne minima. Dalej były Polenergia (-1,27 proc.) oraz GPW i Enea – poniżej 1 proc.

Bankier.pl

MKu