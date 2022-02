Prezes Glapiński umocnił złotego. Kurs euro poniżej 4,50 zł

fot. Mateusz Włodarczyk / / FORUM

Polski złoty wyraźnie zyskiwał podczas konferencji prasowej prezesa NBP Adama Glapińskiego. Kurs euro spadł poniżej poziomu 4,50 zł i znalazł się na najniższych poziomach od lipca 2021 r.

Po godz. 16:00 za euro płacono na rynku forex 4,4973 zł, czyli o 0,6 proc. mniej niż wczoraj. Polska waluta zyskała do europejskiej ponad 2,5 grosza, schodząc poniżej poziomu 4,50.

Złoty wyraźnie zyskiwał nie tylko wobec euro, ale również innych głównych walut. Kurs dolara spadł poniżej 3,93 zł (-0,9 proc.), franka - poniżej 4,26 zł (-0,6 proc.), a funta - do 5,33 zł (-0,6 proc.).

Polska waluta umacniała się dziś po wtorkowej decyzji RPP o podniesieniu stóp proc. o 50 pb. oraz podwyżce stopy rezerwy obowiązkowej z 2,0 proc. do 3,5 proc. Aprecjację wsparł po 15:10 prezes NBP Adam Glapiński, który podczas konferencji prasowej podkreślał, że bank centralny jest zainteresowany tym, żeby kurs złotego był mocniejszy. "Zacieśniamy politykę pieniężną i kredytową, co powinno umacniać kurs złotego i to będzie współgrać z całą polityką, jaką prowadzimy" - powiedział Glapiński. Jak zaznaczył, "kurs ma wpływ na inflację. Nie jest on wielki, ale im wyższy kurs złotego, tym lepiej. Bo to wzmacnia ogólną politykę zacieśniania".

Prezes NBP określił się również mianem "jastrzębia" i obiecał, że będzie "namawiał Radę Polityki Pieniężnej do tego, żeby na następnym posiedzeniu znów zacieśnić politykę pieniężną, żeby kontynuować cykl (...) w podobny sposób, jak to ma miejsce od pięciu miesięcy". "Dla mnie nie ulega wątpliwości, że do poziomu 3,5 proc. szkody gospodarczej nie wyrządzimy, a dziś bym powiedział, że do poziomu 4 proc. nie wyrządzimy szkody" - stwierdził.

"Będziemy robili wszystko, żeby zdusić inflację. Będziemy robili wszystko, by umocnić złotego. Użyjemy wszelkich możliwych środków, ale w granicach rozsądku" - podkreślił Glapiński.

Na koniec konferencji prezes NBP powiedział, że trwają dyskusje ws. wymiany środków europejskich na złote na rynku walutowym, a nie w banku centralnym. Taka zmiana również wsparłaby polską walutę.

