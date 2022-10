"To nie koniec cyklu". Prezes Glapiński tłumaczy decyzję RPP

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

RPP niespodziewanie pozostawiła w środę stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. W czwartek głos zabrał prezes NBP Adam Glapiński.

- Po dokonaniu w poprzednich miesiącach najsilniejszego zacieśnienia polityki pieniężnej w historii Rady, wczoraj pozostawiliśmy stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie - zaczął Glapiński.

Następnie prezes nakreślił stan otoczenia makroekonomicznego Polski, odwołując się do komunikatu opublikowanego po zakończeniu wczorajszego posiedzenia RPP. "Panuje ogromna niepewność" podkreślił Glapiński. "Nie ma natomiast żadnych wątpliwości, że szoki surowcowe są głównym czynnikiem podbijającym inflację" - ocenił.

Zobacz także Sprawdź elastyczne oszczędzanie nawet na 7% przez 6 miesięcy

Glapiński podkreślił, że problem najwyższej od dekad inflacji dotyka nie tylko Polaków. Obszernie przywoływał sytuację w Niemczech. "Wysoka inflacja jest problemem globalnym" - zaznaczył.

"Pojawiają się sygnały powoli wskazujące na to, że skala szoków, które doprowadziły do wzrostu inflacji, stopniowo zmniejsza się. Wszystko ma swój początek i koniec" - stwierdził.

W trakcie wystąpienia prezesa NBP złoty traci do euro ok. 1 grosz - kurs EUR/PLN rośnie do 4,86 zł.

Prezes przypomniał, że politykę pieniężną zacieśniają m.in. Rezerwa Federalna czy Europejski Bank Centralny. A to powinno jego zdaniem ograniczyć globalną presję inflacyjną.

- Zsynchronizowane podwyżki we wszystkich bankach centralnych, szczególnie w tych głównych, będą wspomagać nasze wysiłki. To wpływa na różne komponenty inflacji, które zależą od czynników globalnych, np. ceny surowców, które powinny zaprzestać gonitwy cenowej, a także globalny popyt.

To wraz z naszym bardzo silnym zacieśnieniem polityki pieniężnej dokonanej przez Radę w 11 kolejnych ruchach (...) które osłabiły bardzo krajową presję popytową spowodują stopniowo spadek inflacji w naszym kraju - ocenił.

- Napływające dane potwierdzają scenariusz stopniowego spowolnienia wzrostu naszej gospodarki - dodał prezes. Glapiński ponownie stwierdził, że "nie grozi nam recesja, a groźba znaczącego wzrostu bezrobocia jest bardzo niska".

Prezes ocenił, że przedsiębiorcom będzie trudniej przerzucać rosnące koszty na ceny dla odbiorców.

Dwie trzecie bieżącej inflacji to jest wzrost cen energii i żywności - czynniki całkowicie zewnętrzne, niezależne od prowadzonej w Polsce polityki gospodarczej, fiskalnej i tych wszystkich uwarunkowań. Tak po prostu jest. Nasza polityka pieniężna może oddziaływać jedynie na czynniki wewnętrzne, popytowe - stwierdził.

Zdaniem Glapińskiego poziom inflacji w przyszłym roku będzie mocno zależał od rządu co do tarczy antyinflacyjnej i zmiany cen regulowanych. "Jeśli chodzi o tendencję, to z pewnością zobaczymy stopniowy spadek dynamiki cen w kierunku celu inflacyjnego NBP" - powiedział.

Prezes podkreślił, że RPP nie podjęła decyzji o zakończeniu cyklu podwyżek, to cały czas jest otwarty formalnie cykl, tylko o zatrzymaniu cyklu podwyżek. - Klasyczna sytuacja wait and see - zatrzymujemy wzrost stóp procentowych, przyglądamy się sytuacji - powiedział. - W szczególności przyglądamy się do listopada - dodał. Wtedy ma zostać opublikowany raport NBP o inflacji (projekcja inflacji).

- W tej chwili mamy te dane, które mamy. upoważniają nas one, żeby przerwać cykl podwyżek, poczekać na listopadową projekcję, zobaczyć, jakie będą dane GUS-u i ponownie się pochylić nad tym zagadnieniem. Nie mówimy, że na dobre przestaliśmy podwyższać stopy procentowe (...) Być może przyjdą takie dane, że ten cykl zostanie zamknięty, ale to jeszcze nie jest ten moment - powtórzył. - Zostawiamy sobie otwartą furtkę - stwierdził później.

Glapiński wskazał cztery przesłanki za środową decyzją:

dotychczasowe podwyżki ograniczyły popyt na kredyt ("zadanie zostało wykonane" - ocenił prezes),

stopniowe wygasanie szoków, które spowodowały wzrost inflacji (na rynku energii i napięcia w sieciach dostaw),

polityka pieniężna działa z opóźnieniem - efekty zacieśnienia będzie widać "w przyszłym roku",

politykę zaczęły wreszcie zacieśniać duże banki centralne (Fed i EBC), dzięki czemu działania NBP "są bardziej skuteczne".

"Zatrzymaliśmy praktycznie kredyt hipoteczny i konsumpcyjny (...) W 100% wykonaliśmy to, o co nam chodziło" - powiedział.

- Rada w sposób elastyczny określa tryb i tempo powrotu inflacji do celu, by jednocześnie zachować stabilność makroekonomiczną. NBP odpowiedzialny jest nie tylko za tempo wzrostu cen, ale również stabilność sektora finansowego, stabilność finansów Polski i musimy to brać pod uwagę. W wyjątkowych uwarunkowaniach musimy działać ze szczególną ostrożnością - ocenił Glapiński.

- Podwyżki w tej sytuacji byłyby jedynie bolesne dla gospodarki, dla stabilności makroekonomicznej, a nie odegrałyby pozytywnej roli - tak jak się to w tej chwili wydaje, według tych danych, które mamy w tej chwili, na zmniejszanie inflacji. Także decyzja byłą dla większości członków RPP oczywista - stwierdził prezes.

- Wszystko, co powiem dzisiaj i co powiem na kolejnych konferencjach, to jest stanowisko RPP (...) ja prywatnych swoich opinii tutaj nie wypowiadam - stwierdził.

- Jesteśmy między Scyllą inflacji i Charybdą zbyt dużego zacieśnienia i wprowadzeniu gospodarki w zbyt duży stan zamrożenia i np. bezrobocia - powiedział prezes.

Po 11 podwyżkach z rzędu członkowie Rady nie zdecydowali się w październiku na 12. ruch w górę. Decyzja zaskoczyła analityków, którzy spodziewali się podniesienia kosztu pieniądza o 25 pb. RPP nie zakomunikowała jednak wprost zakończenia cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej.

Na godz. 15:00 zaplanowano rozpoczęcie wystąpienia przewodniczącego RPP i prezesa NBP Adama Glapińskiego, który przedstawi uzasadnienie środowej decyzji oraz nakreśli uwarunkowania i perspektywy polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach.