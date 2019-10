Prezes GPW: Mamy w końcu spójną wizję rozwoju

Propozycjami o największym "ciężarze gatunkowym" są zapisy ws. sądu rynku kapitałowego oraz obligacji rozwojowych - mówi w środowej "Rzeczpospolitej" o przyjętej przez rząd we wtorek Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych.

Według prezesa warszawskiej giełdy, "najważniejsze jest to, że SRRK przedstawia jednolitą, spójną wizję rozwoju rynku kapitałowego w Polsce". Jego zdaniem - jak czytamy w "Rz" - "propozycjami o największym +ciężarze gatunkowym+ są zapisy dotyczące sądu rynku kapitałowego oraz obligacji rozwojowych". "Szybkie efekty z kolei może przynieść systematyczne eliminowanie gold platingu regulacyjnego, co od pewnego czasu już możemy obserwować" - dodał.

Dietl liczy, że "dzięki SRRK jeszcze lepiej rozwinie się rynek obligacji". "Obligacje rozwojowe mają dać możliwość emisji podmiotom prywatnym i państwowym, podczas gdy inwestorzy mają być zwolnieni z podatku od zysków kapitałowych. Obligacje te będą musiały mieć rating inwestycyjny, stałe oprocentowanie oraz zapadalność co najmniej 5 lat. Dla wielu firm rodzinnych, które z różnych względów nie zaprosiły jeszcze w swoje progi nowych akcjonariuszy, będzie to doskonałe narzędzie długoterminowego finansowania rozwoju" - ocenił.

Na pytanie o obawy dotyczące jednolitej licencji bankowej, prezes GPW odpowiedział: "Na pewno warto byłoby, aby banki w Polsce częściej korzystały z dobrodziejstw publicznego rynku kapitałowego". Wyjaśnił, że "obrót wieloma instrumentami odbywa się bezpośrednio między bankami lub na (zagranicznych) platformach typu OTF, które nie publikują danych transakcyjnych". Jego zdaniem "taka sytuacja nie daje tak dużej przejrzystości rynku i rynkowej wyceny ryzyka jak powinna".

"Musimy pamiętać, że to brak transparencji był jedną z przyczyn kryzysu 2008 roku, warto więc pracować nadal nad zwiększeniem przejrzystości. Dziś na rynku obligacji kilkanaście procent transakcji jest zawieranych na platformie w pełni publikującej dane. To zdecydowanie za mało. Jeśli jednolita licencja bankowa przyczyni się do zwiększenia aktywności banków na transparentnych rynkach, to trzeba takie rozwiązanie popierać" - powiedział Dietl.

autor: Olga Łozińska