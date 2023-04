Prezes GPW: W naszej nowej strategii będzie duży pakiet usług dla emitentów

Trzeba dbać o naszych obecnych emitentów i stąd w naszej nowej strategii będzie duży pakiet usług, który chcemy świadczyć dla emitentów – powiedział we wtorek w Katowicach prezes zarządu GPW Marek Dietl. Dodał, że najnowsza strategia zostanie opublikowana w najbliższych tygodniach.

"Ostatni rok był trudny w wielu wymiarach" – ocenił prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Marek Dietl podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wskazał, że "początek było bardzo obiecujący", ale "24 lutego wszystko się zmieniło". Podkreślił jednak, że w ubiegłym roku polskie indeksy zachowały się lepiej niż niektóre zachodnie indeksy, więc "taka zdolność do stawiania oporu przeciwnościom losu okazała się również domeną rynku kapitałowego".

Prezes GPW poinformował, że najnowsza strategia Giełdy zostanie opublikowana "w najbliższych tygodniach". Przekazał, że jest już ona gotowa, "ale jest jeszcze jedna rzecz, którą musimy dopracować, ale już jest bardzo blisko tego".

"Trzeba bardzo dbać o naszych obecnych emitentów i stąd w naszej nowej strategii będzie duży pakiet usług, między innymi związanych z ESG, który chcemy świadczyć dla emitentów" – podkreślił.

Dietl odniósł się również do niewielkiej liczby IPO na polskiej giełdzie (IPO – proces, podczas którego spółka wchodzi na giełdę, a jej akcje po raz pierwszy są publicznie dostępne do kupna – PAP).

"Udział giełdy warszawskiej pod względem liczby IPO w Unii Europejskiej kształtuje się od wielu lat na poziomie 15-16 proc. (...). I to się po prostu nie zmienia i w miarę mamy stały udział w Unii Europejskiej w obrotach. A swoją drogą, w Unii Europejskiej nie dzieje się jakoś znakomicie, jeśli chodzi o debiuty, to jest zupełnie inna sprawa" – ocenił.

"Jeśli chodzi w ogóle o obroty na giełdach europejskich, to od piku w 2007 roku spadły one o 70 proc. (...) My jesteśmy teraz z naszymi obrotami gdzieś powyżej roku 2010 i mimo, że zeszły rok był kiepski, to jesteśmy wciąż wyżej niż przed pandemią. Oczywiście nie dogoniliśmy nigdy olbrzymiej hossy 2007 roku, natomiast te obroty systematycznie rosną" – dodał.

Dietl skomentował również liczbę spółek notowanych na giełdzie.

"Jeśli chodzi o zmniejszenie liczby spółek, to rzeczywiście mamy do czynienia z niesamowitą historią w całej Unii Europejskiej, że się zmniejsza liczba spółek i to dużo szybciej, niż na warszawskiej giełdzie. Bo się zmniejsza mniej więcej o 8 proc. rocznie, a u nas się zmniejsza o 3 proc. rocznie" – zauważył.

Prezes zarządu GPW podkreślił jednak, że rośnie kapitalizacja do PKB. Oznacza to, że jest "mniej spółek, ale średnio są większe". "I to oczywiście jest taką naturalną rzeczą, że w kraju, w którym relatywnie mamy mało bardzo dużych spółek, mamy również mało dużych spółek na naszej giełdzie" - dodał.

