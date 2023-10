Prezes GPW: Ekonomii uczyłbym na religii i etyce

Przewodzi warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, a mimo to nie namawia do zbyt intensywnego i zbyt wczesnego wciągania młodzieży w świat pieniądza. Czy sam wypłaca kieszonkowe, dlaczego nie wierzy w przedsiębiorczość w podstawówkach i w jakim celu zaleca każdemu znać się na analizie fundamentalnej - o tym w nowym odcinku podcastu "Rodziconomia" opowiada dr Marek Dietl.

Słynna już stała się wypowiedź prezesa GPW o tym, że inwestowanie na giełdzie nie jest dla każdego, w związku z czym błędem byłoby zachęcanie do takiej aktywności każdego przeciętnego obywatela. W duchu edukacji ekonomicznej zamiast do rozmów o mnożnikach, dr Marek Dietl zachęca do rozmów o wartościach. Jeśli więc pierwsze akcje, to na przykład spółki, z której produktów młody człowiek korzysta. A jeśli inwestycje, to chętnie pasywne, w opinii szefa GPW wciąż w Polsce niedoceniane. Źródła ponadprzeciętnych zysków u przyszłych dorosłych mój rozmówca spodziewa się jednak jeszcze gdzieś indziej.

– Wychowałem się w rodzinie, gdzie nie było kieszonkowego, była za to pełna transparencja finansowa (...). My nie rozmawiamy z dziećmi w ten sposób – mówi prezes GPW w najnowszym odcinku podcastu "Rodziconomia".

Trzy niepokojące sygnały

– Podoba ci się dana gra? Zobacz, wytworzyła ją konkretna spółka. Skoro jest taka fajna, może będzie podobała się też innym. Może warto kupić akcje tej firmy i zobaczyć, co się stanie, jeśli wydadzą kolejny świetny tytuł? A może uda się na tym coś zarobić – prezes GPW podaje w podcaście przykład domowych rozmów z dziećmi o wartości pieniądza. Kiedy mówi o wartościach, zdaje się jednak mieć na myśli znacznie szerszy kontekst. Jak tłumaczy, nadmierne epatowanie pieniądzem w towarzystwie młodych osób może prowadzić do "finansyzacji" dziecka. Po czym rozpoznać, że sytuacja wymyka się spod kontroli?

– Pierwszy znak ostrzegawczy pojawia się, kiedy dziecko - używając różnych słów - mówi "jeśli mnie kochasz, daj czy kup mi to", czyli zaczyna wyceniać uczucie rodziców przez pryzmat finansów. Drugi znak ostrzegawczy -i to jest bardzo niedobre - kiedy dziecko mówi "dobrze, rozpakuję zmywarkę, ale daj mi 5 zł". A totalnie czerwony alarm powinien włączać się, kiedy dziecko zaczyna rozgraniczać swoje pieniądze od pieniędzy rodziców, wykazując totalną rozrzutność wobec tych ostatnich – wymienia prezes GPW.

Stąd gdy pytam, czy edukację finansową powinniśmy systemowo rozpocząć już w podstawówce, szef GPW wydaje się sceptyczny. – Jeśli już chciałbym wprowadzenia (systemowej nauki o pieniądzu - red.) na tym etapie, to - wbrew pozorom - na lekcjach etyki lub religii, a nie na lekcjach matematyki czy przysposobienia do życia. Wolałbym, żeby najpierw mówić o wartościach, cnotach, umiarze, a nie o tym, jak technicznie zarobić na upływie czasu, doborze aktywów finansowych czy na czymkolwiek innym. Moim zdaniem jest to zadanie rodzinne, szkoła może co najwyżej pełnić rolę pomocniczą – mówi dr Marek Dietl.

