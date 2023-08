Prezes E.ON: kryzys energetyczny w Europie „jeszcze się nie skończył"

Rząd zapowiada kolejną pomoc dla branż energochłonnych. Padają kwoty Choć szok energetyczny ustaje, to rząd zapowiada kolejną turę wsparcia dla branż energochłonnych. W sierpniu planujemy start naboru na kolejną turę - przekazał PAP minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że do udziału w programie uprawnionych jest ok. 3 tys. firm, a w puli jest 5,5 mld zł.