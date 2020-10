Prezes BioMaxima: Covid to gorący temat na świecie, trzeba się z własnym wyrobem przebić

Biomaxima

Covid jest gorącym tematem na świecie, wiele firm proponuje różnego rodzaju rozwiązania, trzeba się z własnym wyrobem przebić - powiedział PAP Łukasz Urban, prezes spółki BioMaxima, która uzyskała zgodę na wprowadzenie na rynek w Polsce i za granicą własnych testów antygenowych do wykrywania SARS-CoV-2.

Jak wyjaśnił Urban, nowy produkt to tzw. testy szybkie, polegające na wymazie z noso-gardzieli - wynik otrzymuje się po 15 minutach. "To rozwiązanie umożliwiające w przesiewowy sposób sprawdzenie czy jest potencjalne zakażenie. Jeśli taki test jest pozytywny to trzeba badanie powtórzyć testem genetycznym, żeby potwierdzić zakażenie" - wyjaśnił.

Urban zapowiedział, że nowe testy będą w sprzedaży od poniedziałku. Liczy, że zapytania ws. nowego produktu, które firma otrzymuje, przekują się w zamówienia. "Mamy zainteresowanie z takich krajów europejskich jak Szwecja, Francja, Cypr, Grecja, Rumunia, ale też z państw Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej".

"W Polsce testy kupuje od nas coraz więcej szpitali. Dotąd byliśmy jedynie dystrybutorem na podstawie umowy z firmą koreańską i mogliśmy sprzedawać testy tylko na polskim rynku. Natomiast od dzisiaj będziemy mieli testy własne, co nam umożliwi sprzedaż również za granicą" - powiedział.

Urban, szacując dotychczasowe zainteresowanie oraz to, ile dotąd firma sprzedała testów importowanych zaznaczył, że do końca roku BioMaxima sprzeda nowych testów "za co najmniej 5 mln zł". Dodał, że firma sprzedaje testy szpitalom, prywatnym przychodniom i zakładom pracy. "Testy immunochromatograficzne produkujemy od wielu lat - m.in. na grypę Influenza A, influenza B, RSV, rota- i adenawirusa" - wymienił.

BioMaxima, jak powiedział, zatrudnia ponad 120 osób w zakładzie produkcji w Lublinie - oprócz testów immunochromatograficznych wytwarza podłoża mikrobiologiczne, systemy do oznaczania lekowrażliwości, tzw. antybiogramy, odczynniki do chemii klinicznej i biologi molekularnej, czyli testy genetyczne PCR.

BioMaxima chce stopniowo rozwijać produkcję testów antygenowych na SARS-CoV-2. "Zaczniemy od kilkudziesięciu tysięcy testów tygodniowo. W długim horyzoncie, naszym celem jest oferowanie klientom wszelkiej aktualnej diagnostyki, więc przewiduję wprowadzanie kolejnych nowości do naszej ofetry" - podkreślił.

Spółka poinformowała, że 15 października jako wytwórca złożyła w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych zgłoszenie o zamiarze wprowadzenia na rynek antygenowych testów marki BioMaxima do wykrywania SARS-CoV-2 i od czwartku zgodnie z przepisami uzyskała od Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych prawo do wprowadzenia tych wyrobów własnych na rynek w Polsce i za granicą, oraz uzyska certyfikat wolnej sprzedaży.

Według firmy jej testy spełniają rekomendacje WHO dotyczące wydajności klinicznej w zakresie czułości i swoistości. W trakcie końcowych prac walidacyjnych jest także szybki test antygenowy combo, wykrywający jednocześnie kilka patogenów wywołujących infekcje układu oddechowego, oprócz SARS-CoV-2 również wirusa grypy A / B oraz RSV w wymazie z gardła. Firma ocenia, że testy będą szczególnie przydatne, kiedy rozpocznie się sezon grypowy.

BioMaxima to polska firma z rynku diagnostyki laboratoryjnej, notowana na NewConnect. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ dym/