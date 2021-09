Prezes Alior Banku na Forum Ekonomicznym: wyższe stopy procentowe wspomagają działalność banków

/ prnews

Wyższe stopy procentowe wspomagają działalność banków, ale mają swoje konsekwencje, zwłaszcza dla klientów indywidualnych - powiedziała PAP prezes Alior Banku Iwona Duda podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

W ocenie Dudy, Alior Bank poradził sobie całkiem dobrze w pandemii, co - jak wskazała - potwierdzają wyniki za I kwartał br.

Jak zaznaczyła, nie było dużego odpływu klientów . "Staraliśmy się zadbać o klientów, bo sytuacja była dla nich również trudna. "Uczestniczyliśmy w programach wsparcia rządowego, zarówno były to w tarczach PFR, jak i zastosowaliśmy wsparcie z gwarancje BGK dla przedsiębiorców" - wyjaśniła

Dodała, że opowiadając na potrzeby klientów, Alior zaproponował im nie tylko produkty bankowe, ale dodatkowe usługi jak np. ubezpieczenia albo zdalną opłatę za przejazd autostradą. Według Dudy Alior w swoim DNA ma cyfrowość, więc oferowanie większej ilości usług online, które inne banki w pandemii dopiero wprowadzały w Aliorze jeszcze przyśpieszyło.

"Stawiamy na personalizację usług i wieloproduktowość" - powiedziała.

Wskazała, że bank chce związać klientów ze sobą ofertą kredytów wieloletnich, w tym kredytów hipotecznych. "Mamy bardzo duży wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych, co staje się naszą wizytówką. W segmencie kredytów dla przedsiębiorców była duża niepewność, ale powoli i tu wraca uspokojenie, i optymizm" - oceniła.

Szefowa Aliora odnosząc się, do kwestii potencjału wzrostu stóp procentowych zaznaczyła, że bank analizuje sytuację. "Pierwszym wyzwaniem dla banków była obniżka stóp procentowych, co obniżyło wynik odsetkowy banków, które jednak poradziły sobie, poszukując innych źródeł" - podała. "Tak samo my zrobiliśmy, co się udało, zważywszy na wyniki" - dodała.

"Wyższe stopy procentowe wspomagają działalność banków, ale mają swoje konsekwencje dla klientów, zwłaszcza indywidualnych" - zaznaczyła.

Według szefowej Aliora, realizacja strategii do 2022 roku, jest pandemiczną weryfikacją dłuższej strategii, w której wyznaczone cele są nadal aktualne i do osiągnięcia. Jak wskazała główne segmenty tej strategii, to personalizacja usług, pełny wachlarz oferowanych produktów i wygoda w postaci poszerzania cyfrowych rozwiązań oraz budowanie długotrwałych relacji z klientami. "Realizujemy je zgodnie z założeniem" - zapewniła. (PAP)

Autorki: Ewa Wesołowska, Longina Grzegórska-Szpyt

ewes/ lgs/ robs/