Prezes ARM: Szczepionkę Moderny od środy otrzymają osoby z grupy zero

Niedzielski: Zaszczepieni będą mogli pobrać kod QR z informacją, kiedy szczepienie się odbyło

Jesteśmy gotowi do wprowadzenia elektronicznego potwierdzenia szczepienia, ale nie będzie to żaden paszport uznawany w przestrzeni międzynarodowej; zaszczepieni będą mogli pobrać kod QR z informacją, kiedy odbyło się szczepienie - poinformował we wtorek szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.