Presja płacowa narasta, wynagrodzenia będą rosły w dwucyfrowym tempie [opinia]

Dane o wynagrodzeniach za marzec potwierdzają rosnącą presję płacową. W kolejnych miesiącach dynamika płac pozostanie dwucyfrowa, ale przyspieszająca inflacja spowoduje, że w ujęciu realnym wkrótce notowane będą spadki wynagrodzeń - oceniają ekonomiści.

Monika Kurtek, Bank Pocztowy:

"Dane dla przedsiębiorstw wskazują przede wszystkim wyraźnie na narastającą presję płacową w tym sektorze. Można sądzić, że także w innych obszarach gospodarki sytuacja wygląda podobnie. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia o ponad 12,0 proc. rdr widziany był w sektorze przedsiębiorstw ostatnio w czerwcu 2008 r., a więc w szczycie koniunktury i tuż przed wybuchem światowego kryzysu.

W marcu br. polska gospodarka również jeszcze szybko rosła, ale w związku z wybuchem wojny w Ukrainie rewidowano już w dół prognozy na kolejne kwartały. Nie wzrost gospodarczy zatem był czynnikiem napędzającym wzrost płac. Była nim wysoka inflacja, której z kolei tak wysokie poziomy, jakie notowane są obecnie, widziane były w 2000 r. Wzrost przeciętnego wynagrodzenia o 12,4 proc. rdr w marcu pozwolił wprawdzie jeszcze na jego realny wzrost, o 1,3 proc. rdr, ale uległ już wyraźnej redukcji i coraz bardziej prawdopodobne jest, że przy dalej przyspieszającej inflacji notować będziemy wkrótce realne spadki wynagrodzeń.

Na rynku pracy mamy oznaki niepokojących zjawisk i zapewne nie pozostanie to bez reakcji po stronie RPP. W maju należy spodziewać się kolejnej podwyżki stóp procentowych, która wynieść może w mojej ocenie 75 pb".

ING Bank Śląski:

"Marcowe dane potwierdzają napiętą sytuację na rynku pracy. Badania ankietowe wskazują na wysoki popyt na pracowników, co skutkuje wysoką i przyspieszjącą dynamiką wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń na początku roku pozostaje wysoki, choć prawdopodobnie pod koniec 2021 nastąpiły przyspieszone wypłaty premii i nagród z uwagi na zmiany podatkowe w Polskim Ładzie.

Jednocześnie w kwietniu w dużo większym stopniu powinny ujawnić się skutki wojny na Ukrainie na krajowy rynek pracy. Szereg branż, szczególnie budownictwo, notuje odpływ pracowników z Ukrainy, którzy wrócili bronić kraju. Wysoka dynamika zatrudnienia w marcu sugeruje, że są to jednak w dużej mierze urlopy, a nie odejścia z pracy. Efektywnie jednak zasób siły roboczej skurczył się. Jednocześnie struktura demograficzna uchodźców (kobiety z dziećmi i osoby starsze) nie pozwoli uzupełnić braków w szeregu kluczowych branż. Według ostatnich danych pracę podjęło około 70 tys. uchodźców.

Silny popyt na pracę w otoczeniu wysokiej CPI i wysokich oczekiwań inflacyjnych najprawdopodobniej oznacza utrzymanie dwucyfrowej dynamiki płac w kolejnych miesiącach. Jednocześnie firmy są w stanie przerzucać rosnące koszty na konsumentów. Oznacza to nakręcanie się spirali cenowo-płacowej i utrwalenie wysokiej CPI mimo tarcz antyinflacyjnych".

Marcin Klucznik, PIE:

"Wzrost wynagrodzeń przyspieszył w marcu z 11,7 do 12,4 proc., mocno powyżej oczekiwań rynkowych. Komunikat GUS wskazuje, że pensje rosły najszybciej w sektorze nieruchomości oraz branży informacyjnej. Słabsze wyniki obserwujemy w górnictwie oraz branży rolniczej.

W kolejnych miesiącach wynagrodzenia będą rosnąć w dwucyfrowym tempie. Spodziewamy mocniejszych wyników w branży budowlanej i przemyśle oraz nieco słabszych w handlu i usługach. Osłabienie tempa wzrostu płac będzie efektem słabszej koniunktury. Obecnie wzrost wynagrodzeń jest niewiele wyższy od inflacji.

Dynamika zatrudnienia wzrosła do na 2,4 proc., nieznacznie powyżej oczekiwań rynkowych. Miesięczny Indeks Koniunktury PIE i BGK wskazuje na stabilną sytuację na rynku pracy – chęć zwiększania zatrudnienia raportują przede wszystkim firmy budowalne. Coraz więcej uchodźców z Ukrainy znajduje zatrudnienie w Polsce. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wskazuje, że od wybuchu wojny pracę w Polsce rozpoczęło ok. 70 tys. obywateli Ukrainy. Połowa uchodźców znalazła zatrudnienie przy pracach prostych i dorywczych. Ukraińcy znajdują także zatrudnienie w przemyśle (14,1 proc.)".

Pekao: wzrost płac utrzymuje wciąż pewną przewagę nad wzrostem inflacji

Wzrost płac utrzymuje wciąż pewną przewagę nad wzrostem inflacji; sugeruje to, że oprócz czynników geopolitycznych, inflację napędzają też czynniki wewnętrzne, w tym rozgrzany rynek pracy - wskazał Karol Pogorzelski z Banku Pekao w komentarzu do danych GUS.

Jak zaznaczył Karol Pogorzelski z Departamentu Analiz Makroekonomicznych, dane GUS są "wyraźnie powyżej naszych oczekiwań i konsensusu prognoz (10,5 proc.)".

Wyjaśnił, że za niższym odczytem przemawiało osłabienie wskaźników koniunktury po wybuchu wojny na Ukrainie oraz efekty sezonowe. "Oba czynniki okazały się dalece niewystarczające do sprowadzenia marcowego wzrostu płac poniżej wyśrubowanego odczytu z lutego (11,7 proc. rdr). Oznacza to, że presja płacowa wciąż się nasila a pracownicy pozostają górą w negocjacjach płacowych z pracodawcami" - ocenił.

Wskazał, że wzrost płac utrzymuje wciąż pewną przewagę nad wzrostem inflacji, co sugeruje, że oprócz czynników geopolitycznych (tzw. putinflacji) inflację napędzają także czynniki wewnętrzne – rozgrzany rynek pracy. "Wzrost stóp procentowych też nie zdołał dotąd wyraźnie ostudzić koniunktury" - zauważył.

Dodał, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw również okazało się większe od prognoz (2,4 wobec 2,3 proc. rdr). "Wyjaśnienie jest takie samo jak w przypadku wynagrodzeń. Inwazja Rosji na Ukrainę osłabiła wprawdzie sentyment firm, co widać wyraźnie w ich oczekiwaniach co do zatrudnienia, ale nie przełożyło się to przynajmniej na razie na realną kondycję firm. Mimo szybkiego wzrostu płac są one wciąż skłonne zwiększać zatrudnienie" - wskazał ekspert.

Jak dodał, zacieśnienie polityki pieniężnej schłodzi skutecznie koniunkturę w Polsce, ale musimy na to poczekać, najpewniej do jesieni.

******

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2022 r. wyniosło 6.665,64 zł, co oznacza wzrost o 12,4 proc. rdr - podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,4 proc.

Poniżej szczegółowe dane.

w PLN zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) WYNAGRODZENIE 6.665,64 12,4 7,2 konsensus PAP - 10,4 5,5 w tys. zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.) ZATRUDNIENIE 6.484,9 2,4 0,2 konsensus PAP - 2,1 0,1

(PAP Biznes)

pat/ asa/