Presja inflacyjna nadal rośnie

Wskaźnik Przyszłej Inflacji wzrósł w czerwcu o blisko 2 pkt. – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Autorzy badania wskazali, że przewaga odsetka firm planujących w najbliższych miesiącach podnosić ceny nad odsetkiem firm planujących obniżki wynosi obecnie 23 procent i jest najwyższa od jesieni 2007 roku.

BIEC podaje, że od lipca 2020 roku odnotowywany jest nieprzerwany wzrost wskaźnika, a wzrosty w podobnej skali obserwowane są od 4 miesięcy.

"Oczekiwania inflacyjne zarówno konsumentów jak przedstawicieli firm sektora przemysłowego ustabilizowały się na bardzo wysokim poziomie – nienotowanym od lat; surowce na światowych rynkach drożeją, a uwalniający się popyt konsumpcyjny wspomagany świadczeniami socjalnymi dodatkowo nakręca spiralę inflacyjną" - napisano w komentarzu.

"Przewaga odsetka firm planujących w najbliższych miesiącach podnosić swe ceny nad odsetkiem firm planujących obniżki wynosi obecnie 23 procent i jest to najwyższy wskaźnik wzrostu prognozowanych cen od jesieni 2007 roku. We wszystkich badanych przez GUS branżach dominuje tendencja do podnoszenia cen. Wśród nich liderem są firmy przetwarzające surowce energetyczne, gdzie przewaga przewidujących podwyżki nad firmami planującymi obniżanie cen sięgnęła blisko 60 proc." - dodano.

