"Podwyżek, bo ceny rosną". Takie żądania coraz częściej słyszą firmy

Coraz więcej specjalistów IT na swoim. To szansa na wyższe zarobki Wyższe wynagrodzenie i elastyczne godziny pracy to główne powody, dla których specjaliści IT decydują się na pracę na własny rachunek. Z Raportu Płacowego Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA), wynika, że blisko 59 proc. specjalistów IT wybiera umowę B2B.