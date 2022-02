Ile trzeba wydać, by przeżyć koniec świata?

fot. gokhancelem / / Shutterstock

Zapałki czy zapalniczka? Jeśli sznurek, to jaki? Czy leki będą "środkiem płatniczym"? Preppersi to osoby, które starają się "być przygotowane" na każdą ewentualność. Coraz mniej przewidywalna pogoda, jeszcze mniej przewidywalna Rosja i zupełnie przewidywalny kryzys energetyczny sprawiają, że coraz więcej ludzi szuka swoje sposobu na przetrwanie.

Wyobraź sobie poprzednią noc. Śpisz spokojnie, gdy nagle budzi Cię łomot do drzwi. Otwierasz oczy, a na suficie widać wyraźnie odbijające się światła kogutów policji, straży pożarnej, ambulansów. Tłum ludzi, którzy na piżamy narzucili kurtki, niektórzy są w papciach, kłębi się na klatce schodowej. Każesz wstać domownikom. Krzyki. Głos zza drzwi wrzeszczy, że masz 5 minut na ewakuację z mieszkania. Co łapiesz w pierwszej kolejności biżuterię czy koc, butelkę z wodą czy pieluchę dla dziecka, komórkę czy latarkę? Ta z pozoru hipotetyczna sytuacja przydarzyła się ludziom tej nocy, tylko na innej szerokości geograficznej. Powodzie, pożary, huragany, awarie zasilania, atak terrorystyczny, skażenie chemiczne to tylko niektóre z wydarzeń, które mogą spowodować chaos na drogach, zawieszenie wszelkich "praw" i oczywistości tj. zaopatrzone sklepy. Ty i Twoi najbliżsi będziecie zdani na siebie. Czy byłbyś gotowy?

Gdy nadejdzie Kryzys – co warto mieć, a czego trzeba się pozbyć Upadek banku Lehman Brothers, wywołana tym panika na rynkach finansowych oraz następująca wskutek niej globalna recesja przypomniały, że wcale nie żyjemy w tak stabilnych i spokojnych czasach, jak się nam jeszcze niedawno wydawało. W co takim razie warto zainwestować, aby następny krach nas nie zaskoczył i abyśmy przetrwali bez dramatycznych wyrzeczeń?

Bez względu na to, czy stajemy przed koniecznością radzenia sobie z blackoutem, hiperinflacją czy może apokalipsą zombie, tak naprawdę te same cech: kondycja fizyczna i wiedza. Trzeba na nie zapracować - ćwiczeniami i lekturą.

- W dłuższej perspektywie stawiałbym na wyleczenie zębów, rezygnację lub ograniczenie używek, poprawę diety, zrzucenie wagi i tak dalej - wyjaśnia Krzysztof Lis, współautor książki "Domowy Survival".

Są jednak rzeczy, które można kupić, a które znacząco zwiększają szansę na bezpieczne wyjście z niebezpiecznej sytuacji.



Co masz w kieszeni?

Czasami zdarzenie nagłe może nas zaskoczyć "w drodze", a więc w pracy, sklepie, zoo, na spacerze. Wtedy najlepiej udać się wprost do bezpiecznego schronienia, którym najczęściej jest dom Do torby lub plecaka, którego używamy na co dzień, warto zapakować kilka dodatkowych rzeczy, które pozwolą nam dotrzeć do "swojej twierdzy".

Oprócz litrowej butelki wody, batona energetycznego (lub dwóch), warto zadbać o scyzoryk z kombinerkami, otwieraczem i podstawowymi wkrętami. Proste podręczne modele kosztują około 60 zł, a z diodą LED - ok. 100 zł. Można także dorzucić multitool, a więc wielofunkcyjne narzędzie albo narzędzia, które zostały wycięte z jednego kawałka stali chronowo - molibdenowej lub nierdzewnej. Innym wyjściem jest zapakowanie do portfela karty gabarytowo przypominające właśnie kartę bankomatową, a będącej:

soczewką Fresnela - idealna do rozniecania ognia,

kartą survivalową z 11 przydatnymi funkcjami, ok. 45 zł

karta wielofunkcyjna w środku wyposażoną w kompas, latarkę, gwizdek, krzesiwo, pincetę, nóż ząbkowany, śrubokręt, linijkę, szkło powiększające. od ok. 85 zł.

Do portfela warto też wrzucić dwie dawki leków, które regularnie przyjmujemy, tak by wystarczyły na dwie doby, wykaz telefonów ratunkowych (w tym także kogo powiadomić w razie naszego wypadku). W torbie powinny się także znaleźć saszetki odkażające nasączone 70 - proc. alkoholem izopropylowym, który ma działanie bakteriobójcze i grzybobójcze

Na nadgarstku, oprócz zegarka, możemy zapiąć bransoletkę wykonaną z linki paracord 550. (nie zmienia ona swoich właściwości pod wpływem wody, szybko schnie i może udźwignąć nawet do 250 kg). Ceny gotowych zaczynają się od 25 zł.. Niekiedy producenci w klamrze montują już gwizdek i np.mikrokrzesiwo.

Co masz w plecaku?

Plecak ewakuacyjny to spakowana torba, która czeka... i oby nigdy nie musiała być użyta. Z definicji powinna ona pozwolić na spokojne przeżycie minimum 72 godzin poza domem, czyli okresem, w którym służby powinny się ogarnąć na tyle, by pomoc potrzebującym np. na wypadek powodzi, blackoutu czy ataku terrorystycznego. Ma on być już spakowany i leżeć w miejscu, do którego łatwo dotrzeć, czyli np. w szafie w przedpokoju.

Na początku warto wspomnieć, że każdy z domowników powinien mieć swój plecak. Nie oznacza to jednak, żeby trzyletnim dzieciom pakować puszki z jedzeniem, ale... mogą już mieć w nich swoją ulubioną zabawkę. Trzeba jednak pamiętać, że po samodzielnym przejściu kilkuset metrów rodzic będzie musiał wziąć na swoje barki i dziecko i jego bagaż.

Są dwie szkoły odnośnie plecaków. Pierwsza mówi, że najwygodniejszy jest plecak wojskowy, nie tylko jeśli chodzi o wygodę noszenia, liczbę kieszeni, dopasowane dodatki typu torba na maskę gazową, itd. (ale to już dla bardziej zaawansowanych), lecz także kamuflaż (łatwiej go schować). Z drugiej jednak strony przyciąga uwagę i służb (może napadliśmy wcześniej na żołnierza) i osób postronnych ("on jest super przygotowany i na pewno ma to, czego nam brak. Zabierzmy mu go"). Stąd jednak większość preppersów skłania się do użycia zwykłego turystycznego plecaka, a niektórzy nawet radzą wsadzić go w worek, aby wyglądał na jeszcze mniej atrakcyjny. Warto by był lekki, posiadał pasy: biodrowy i piersiowy i dużą liczbę kieszonek (lub możliwość doczepienia takowych).

Nawet wypełniony nie może on być ciężki, gdyż przyjdzie się z nim szybciej poruszać. To podstawa. Im bardziej doświadczony preppers, tym mniej w nim nosi. Warto pamiętać, że ciężar nie powinien przekraczać 10 proc. wagi ciała noszącego.

CO DO NIEGO WSADZIĆ? Przedmiot Cena pieniądze (najlepiej i złotówki i np. dolary/ euro) Dzięki monetom będzie można swobodnie korzystać z automatów z jedzeniem lub piciem (czasami nie wydają reszty, a połknięcie przez nie całej 100 zł może oznaczać poważny problem) ile kto może (warto mieć około 100 zł w monetach 2 i 1 zł) kopie dokumentów (nie zawsze uda się wydostać oryginały z toreb, które używamy na co dzień. Na pewno warto skopiować: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, numery kont, niektórzy sugerują także akty własności). Można też ich kopie - oprócz papierowych, zgrać na USB i trzymać w woreczku strunowym 20 zł WODA woda (minimum 3 litry) podzielone na 6 butelek (bidon ze stali nierdzewnej, by móc zagotować w nim wodę plus 5 butelek PET) bidon - ok. 100 zł butelki PET - od 6 do 20 zł filtr do wody (np. słomkowy - cylinder o dł. 24 cm do 1000 l. wody) lub inny mini od ok. 100 zł (słomkowe) od ok. 200 zł (mini) tabletki do uzdatniania wody ok. 100 zł JEDZENIE I POCHODNE kilkanaście batoników energetycznych ok. 50 zł przekąśki typu orzechowa mieszanka studencka, suszona wołowina ok. 70 zł kilka racji ratunkowych (typu Seven Oceans lub NRG) ok. 15 zł za sztukę lekkie dania liofilizowane (ok. 1 dla 1 osoby na 1 dzień). Trudno polecić określone smaki - niestety ktoś kiedyś napisał, że jadł smaczne danie liofilizowane

ok. 40 zł za sztukę składana kuchenka BCB lub kartusz gazowy (należy pamiętać o osłonach przed wiatrem, które jednocześnie osłonią płomień nocą przed wzrokiem niepowołanych postronnych) ok. 50 zł menażka (możę być plus kubek) plus łyżka (opcjonalnie także widelec) ok. 60 zł nóż (najczęściej polecany to Mora Companion) ok. 40 zł krzesiwo ok.20 zł zapałki sztormowe od 10 zł zapalniczka od 4 zł HIGIENA ręcznik szybkoschnący od 20 zł małe mydło pasta do zębów i szczoteczka (turystyczny zestaw higieniczny) od 20 zł papier toaletowy (najlepiej jeszcze raz zwinięty bez kartonowej tuby) ok. 2 zł małe opakowanie chusteczek nawilżanych ok. 6 zł mały żel odkażający ok. 8 zł OCHRONA PRZED ZIMNEM/SCHRONIENIE (tutaj dużo zależy od pory roku, warto jednak pamiętać, że nawet latem noce potafią być chłodne) śpiwór ok. 250 zł letni ok. 600 zł zimowy karimata ok. 40 zł opcjonalnie hamak ok. 70 zł koc ratunkowy termiczny (może też być ponczo termiczne) lub dla bardziej zaawansowanych worek termiczny Bad Weather Bag od ok. 10 zł trap (posłuży też przy zbieraniu deszczówki) od 100 zł ubranie na zmianę (tutaj ponownie w zależności od pory roku, ale raczej niezależnie od niej niezbędne będa rękawiczki, czapka, komin na szyję, 2xbielizna na zmianę, 2 x skarpetki, softshell. Ubranie najlepiej szybkoschnąca lub termiczna z merino) od 200 zł gaz pieprzowy od 25 zł gwizdek (podczas dmuchania traci się mniej energii niż krzyku. Gwizd jest też lepiej słyszalny) od 6 zł kompas od 100 zł mapy - naszego miasta, najbliższych jego okolic i np. województwa (Google Maps nie zawsze i nie wszędzie zadziała). Najlepiej zaznaczyć na niej niebezpieczne miejsca czy punkty uzupełniania zapasów 3x ok. 15 zł czołówka (plus baterie) lub latarka i kilka świateł chemicznych tzw. lilghtsticków (mogą to być nawet popularne bransoletki na imprezy) ok. 100 zł plus ok. 10 zł APTECZKA: zestaw lekarstw (używanych na co dzień plus paracetamol/ibuprom, środek odkażający na rany, środek na opażenia, węgiel, antybiotyk o szerokim spektrum działania (także w maści), kilka plastrów,, gaziki, bandaż, opaska uciskowa, plus małe nożyczki, pinceta, agrafki, kilka par rękawiczek). I nieoczywiste: zatyczki do uszu, jeśli przyjdzie nam spać np. w przystosowanej dla ewakuowanych sali gimnastycznej. Najlepiej gdy są w jednej torbie. W lecie dodatkowo przyda się środek na komary. ok. 100 zł INNE: telefon z podstawowymi nuemrami do rodziny i na służby, z ładowarką (podobnie jak w przypadku dokumentów nie zawsze uda się wynieść te, których używamy na co dzień) ok.200 zł powerbank (najlepiej na panel słoneczny) ok. 100 zł kilka woreczków strunowyh ok. 10 zł maska FFP2/3 i rękawice taktyczne, a mieszkańcy metropoli, szczególnie centrum powinni się zaopatrzyć także w gogle ochronne 3,50 zł/szt. plus 40 zł plus ok. 20 zł

Oczywiście powyższa lista jest bardziej wskazówką. Każdy powinien sam dopasować plecak, gdyż najlepiej zna swoje potrzeby.

Niektórzy drugi plecak ewakuacyjny trzymają w samochodzie, dbając w miarę możliwości o pełny bak. Należy jednak brać pod uwagę, że w przypadku zdarzenia nagłego najszybciej blokują się drogi wylotowe z miasta i autostrady (o tym powinien wiedzieć każdy, kto oglądał choć jeden film katastroficzny). Część mostów może zostać zablokowana przez wojsko. Dlatego warto opracować "nieoczywistą" trasę.

Co powinni kupować ludzie mieszkający przy wschodniej granicy? Nie mają oni ostatnio spokojnego okresu. Warto więc zaopatrzyć się w jak największy zapas produktów, z których regularnie korzystają. Ale także paliwa, w tym na przykład paliwa gazowego do gotowania, czyli butlę albo dwie w zapasie.

Co masz w domu?

Dom to nasza twierdza? Warto więc zgromadzić w nim zapasy, które spokojnie pozwolą naszej rodzinie "przeżyć" tydzień. - W pierwszej kolejności warto zadbać o trzy grupy rzeczy - wymienia Krzysztof Lis.

Żywność i sprzęt do jej przygotowania - najpierw po prostu można kupić więcej produktów, które rodzina zjada na co dzień, jak makarony i sosy w słoikach. Do tego trzeba będzie mieć na czym je awaryjnie zagotować, jeśli zostaną przerwane dostawy prądu i gazu. Koszt jednopalnikowej kuchenki to około 60 zł. To stawia właścicieli kominków w "uprzywilejowanej" sytuacji. Przyda się m.in. mięta, z której herbatę można zrobić niekoniecznie, zalewając ją wrzątkiem. Woda oraz sprzęt do jej przeniesienia/uzdatniania - w domu "pod ręką" warto mieć kilka pięciolitrowych baniaków z wodą źródlaną (ilość wody modyfikujemy oczywiście pod kątem liczby członków rodziny). Do tego należy dodać: dwa wiadra lub kanistry, które umożliwią jej przyniesienie np. z beczkowozu oraz filtr do jej oczyszczenia (warto pamiętać o tym, by był "outdoorowy"). - Pamiętajmy o tym, że tak przyniesioną wodę przegotowujemy, zanim ją wykorzystamy - zaznacza współautor książki "Domowy Survial". Zdrowie, czyli rozbudowana apteczka z "plecaka ewakuacyjnego". W domu watro mieć większy zapas środków opatrunkowych i leków, tych używanych na co dzień (szczególnie jeśli wymagają recepty - apteki, podobnie jak sklepy mogą być zamknięte) plus takie, których często używamy podczas przeziębień i rozstrojów żołądka.

- Nieoczywistym miejscem, z którego można zaczerpnąć wodę, jest spłuczka w toalecie. To ta sama woda, co w kranie. Trzeba tylko pamiętać, żeby jej nie spłukać, tylko wypompować ze zbiornika. Zapas wody mamy także w bojlerze, zasobniku ciepłej wody użytkowej, jeśli ktoś go ma. I rurach - dodaje Krzysztof lis.

Z kolei awaryjną toaletę można zrobić z wiadra i worka na śmieci, a nieczystości zasypywać trocinami. W ostateczności można nic tam nie dodawać, a jak się worek zapełni, to go związać i wynieść z domu. Dobrze, by był solidny.

Zdaniem preppersów zapasy kumulujemy wtedy, gdy jest spokój. Każdy pamięta "szał na papier toaletowy i mydło", kiedy wystrzeliła pierwsza fala pandemii. Warto jest więc mieć dodatkowe rolki i kostki w domu niż stać z wszystkimi w kolejce w dyskoncie.

