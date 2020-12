Kinowe premiery w 2021 r. będą dostępne także online

fot. DANIEL CONSTANTE / Shutterstock

Premiery filmów w 2021 r. będą dostępne zarówno w kinach, jak i przez jeden miesiąc na platformie streamingowej HBO GO, ogłosił Warner Bros. Amerykańska wytwórnia, z powodu pandemii Covid-19, postanowiła w przyszłym roku równolegle wypuszczać premiery kinowe oraz dostęp online do produkcji dla użytkowników posiadających HBO Max.

Wśród premier zaplanowanych na 2021 r. produkcji Warner Bross jest m.in. „Matrix 4”, „Diuna”, „Wonder Woman 1984”, „Godzilla vs Kong”, nowy „Kosmiczny mecz”, remake „Suicide Squad” oraz „Tom i Jerry”. Filmy będą dostępne na HBO Max (wcześniej platforma nazywała się HBO Go).

HBO Max działa w Stanach Zjednoczonych od maja tego roku. Cena abonamentu wynosi 14,99 dolarów - około 55 zł w przeliczeniu po kursie obowiązującym z 7 grudnia. Na HBO Max znajdują się produkcje od Warner Bros, New Line, jak również HBO, The CW, CNN, TNT, TCM, Cartoon Network, Adult Swim, truTV i Crunchyroll. Z zapowiedzi wynika, że HBO Max trafi również do użytkowników również w Polsce.

DF