Premiera nowej gry CI Games w I kw. przyszłego roku

Premiera nowej gry CI Games, "Sniper Ghost Warrior Contracts 2", odbędzie się w I kw. 2021 r. Kampania promocyjna ma ruszyć na przełomie grudnia i stycznia, wtedy podana zostanie data premiery - poinformowała PAP Biznes spółka. Informacje o drugiej części "Lords of the Fallen" mają pojawić się w pierwszej połowie 2021 r.

"Jestem zadowolony z postępu prac nad 'SGW Contracts 2'. W ostatnim czasie zdecydowaliśmy, że wprowadzimy do gry istotne zmiany, czyniąc ją jeszcze bardziej snajperską i taktyczną. Gra stała się bardziej wymagająca i liczę, że zostanie tym bardziej doceniona przez graczy za wyższy poziom imersji związanej z rozgrywką snajperską" – napisał Marek Tymiński, prezes i największy akcjonariusz CI Games.

"Widzimy jasny trend w branży, w którym coraz więcej gier odnoszących sukcesy to gry bardziej wymagające i jednocześnie stosunkowo trudniejsze. Rozgrywka oferowana w 'SGW Contracts 2' wpisuje się w ten trend" - dodał.

Spółka jest zadowolona z reakcji graczy i partnerów dystrybucyjnych po prezentacji pierwszych materiałów wideo z gry.

Start kampanii reklamowej przewidziany jest na przełomie grudnia i stycznia, wtedy ma zostać podana data premiery. Promocja tytułu ma być krótsza niż w przypadku poprzednich premier, ale intensywna. W kampanię CI Games chce w większym niż do tej pory stopniu zaangażować dystrybutorów międzynarodowych, aby zwiększyć zasięg działań na kluczowych rynkach.

W lipcu firma podała, że pierwsza część "Sniper Ghost Warrior: Contracts", wydana w listopadzie 2019 roku, sprzedała się w ponad 700 tys. egzemplarzy i osiągnęła próg rentowności.

CI Games pracuje jednocześnie nad drugą częścią gry "Lords of the Fallen" - pierwsze działania komunikacyjne dotyczące projektu oraz prezentacja tytułu partnerom dystrybucyjnym mają odbyć się w pierwszym półroczu przyszłego roku.

"'Lords of the Fallen 2' to największy projekt spółki pod względem budżetu, jak również potencjału rynkowego. Jestem zadowolony z prac nad grą oraz rozwoju zespołu produkcyjnego. Hexworks tworzy bardzo doświadczony team pod kątem stażu pracy oraz projektów, w których każdy z nich uczestniczył" - napisał Tymiński.

Zespół CI Games liczy ponad 100 osób, o 40 więcej niż rok temu. Około 80 osób zajmuje się produkcją gier, w tym 40 osób pracuje nad "Sniper Ghost Warrior Contracts 2", 30 nad "Lords of the Fallen 2", a pozostali to dział testowania gier. Jak podał prezes, firma planuje dalej rozwijać wewnętrzny zespół w przyszłym roku, ale jednocześnie intensywnie współpracuje z partnerami w zakresie outsourcingu. (PAP Biznes)

