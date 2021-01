Premiera gry Outriders przesunięta, wcześniej będzie darmowe demo

People Can Fly

Premiera gry "Outriders" została przesunięta z 2 lutego na 1 kwietnia 2021 roku - poinformowała PCF Group, która pracuje nad tym tytułem wspólnie z globalnym wydawcą, firmą Square Enix. Wydanie pełnej wersji gry zostanie poprzedzone udostępnieniem jej darmowej wersji demonstracyjnej.

Demo będzie dostępne dla graczy od 25 lutego i zaoferuje im kilka godzin rozgrywki, możliwość wypróbowania wszystkich klas Outriders oraz przetestowania trybów ‘single player’ i ‘co-op’. Gracze będą także mieli możliwość „migracji” swojej postaci i postępów w rozgrywce z demo do pełnej wersji gry, jeśli zdecydują się na jej zakup.

"Wspieramy decyzję Square Enix, ponieważ dobrze rezonuje z sytuacją na rynku, odpowiada na potrzeby konsumentów i jest zgodna z filozofią PCF. Dajemy graczom szansę poznania produktu zanim wydadzą na niego swoje pieniądze. Dodatkowy czas wykorzystamy oczywiście na „polish’owanie” i balansowanie gry. Naszym celem jest dostarczenie graczom jak najbardziej „kompletnego doświadczenia” – powiedział Sebastian Wojciechowski, prezes PCF Group.

"Mam nadzieję, że w kontekście ostatnich wydarzeń w naszej branży, zarówno gracze, jak i inwestorzy uznają tę decyzję za odpowiedzialną oraz za dobry prognostyk naszych przyszłych relacji, tak na linii studio – gracze, jak i spółka – inwestorzy” – dodał.

PCF Group zadebiutowała 18 grudnia 2020 r. na warszawskiej giełdzie. Jest właścicielem studia People Can Fly, dewelopera gier z segmentu AAA. Wśród gier wyprodukowanych przez People Can Fly znajdują się: Painkiller, Bulletstorm oraz Gears of War: Judgment.

Obecnie People Can Fly, wspólnie z globalnym wydawcą Square Enix, pracuje nad największą produkcją w swojej historii – grą z gatunku shooter RPG zatytułowaną Outriders, a także dwoma nowymi projektami AAA, których wydawcami są Square Enix (tytuł roboczy: Gemini) oraz Take-Two Interactive (tytuł roboczy: Dagger). (PAP Biznes)

pr/