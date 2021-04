Już dziś premiera „Outriders”, jednej z najważniejszych polskich gier tego roku

GameSpot

Premiera gry „Outriders” odbędzie się 1 kwietnia 2021 roku. To jedna z najbardziej oczekiwanych gier na świecie, a za jej produkcję odpowiada polska spółka People Can Fly.

Nadszedł moment premiery „Outriders”, a więc jednej z najważniejszych polskich gier w 2021 roku. Produkcja ma się pojawić na platformie Steam 1 kwietnia o godzinie 18:00, a za jej powstanie odpowiada polskie studio People Can Fly. Jeszcze do niedawna data premiery „Outriders” planowana była na 2 lutego 2021 roku. Ostatecznie zdecydowano się jednak na przesunięcie tej daty na początek kwietnia, a wydanie pełnej wersji gry poprzedziło udostępnienie darmowej wersji demonstracyjnej.

Pomimo zbliżającej się premiery kurs akcji producenta gry „Outriders” pozostawał ostatnio bardzo stabilny (na giełdzie spółka występuje pod nazwą PCF Group). Od debiutu na giełdzie 18 grudnia 2020 roku cena akcji niemal stała w miejscu. Jednocześnie obecna wycena jest znacznie wyższa od tej z niedawnej emisji akcji (dla inwestorów indywidualnych to wzrost z 46 zł do niecałych 80 zł). Warto również pamiętać, że pierwsze notowania akcji po premierze będą dopiero we wtorek, 6 kwietnia.

Udana premiera dema gry „ Outriders ”

Dostępna od 25 lutego wersja demonstracyjna gry, która ukazała się na platformy PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S i Xbox One, odniosła spory sukces. Według danych SteamDB w szczycie zainteresowania grało w nią jednocześnie przeszło 55 tys. graczy, a mówimy tu tylko o jednej platformie. Chętnych było na tyle duże, że producent miał nawet problemy z serwerami, które się przeciążyły. Demo zaoferowało graczom kilka godzin rozgrywki, możliwość wypróbowania wszystkich klas oraz przetestowanie trybów single player i co-op. Gracze będą mieli także możliwość „migracji” swojej postaci i postępów w rozgrywce z demo do pełnej wersji gry, jeśli zdecydują się na jej zakup.

Przeglądając pierwsze recenzje wersji demonstracyjnej gry, widać było oceny rewelacyjne, ale sporo pojawiło się także dobrych lub przeciętnych. Część z recenzentów zwracała uwagę, że gra nie do końca może konkurować z innymi tytułami „AAA” (najwyższej klasy) np. ze względu na ograniczenia w otwartym świecie. Wśród głównych zalet wymieniany był z kolei wygląd gry oraz wciągająca fabuła.

Liczba jednocześnie grających w „Outriders” w ostatnim tygodniu / SteamDB

Dochodami z gry należy się podzielić

Bardzo istotny z punktu widzenia inwestorów jest sposób podziału dochodów z produkcji. Potencjalny sukces nie będzie bowiem działał jedynie na korzyść PCF Group, który jest producentem. Gra „Outriders” jest tworzona na zlecenie Square Enix, a polska spółka otrzymuje zapłatę za samo zrobienie gry (bez względu na to, czy gra odniesie sukces). Daje to pewne wpływy dla People Can Fly, jednak ogranicza jednocześnie możliwy zarobek, jeśli produkcja będzie bardzo udana. A nadzieję na bardzo dobrą sprzedaż może dawać aż drugie miejsce na liście globalnych bestsellerów Steam.

PCF Group częściowo może uczestniczyć w podziale przychodów, ale dopiero po osiągnięciu przez Square Enix takiej sprzedaży, która pokryje koszty wydawcy, czyli wydatki na produkcję i marketing gry. Podział przychodów nie został podany do publicznej wiadomości. Analityk Paweł Sugalski wskazuje, że standardem rynkowym jest podział 70/30 proc. (na korzyść wydawcy), natomiast w raporcie Trigon DM w trakcie oferty publicznej PCF Group analitycy szacowali, że do polskiej firmy może trafić 20 proc. przychodów gry po tzw. recoup (odzyskaniu nakładów przez Square Enix).

Zdaniem Pawła Sugalskiego sprzedaż kilku milionów sztuk gry jest realna, ale potrzeba do tego udanej premiery, dobrej kampanii marketingowej oraz wysokich ocen graczy. „Poprzednia duża produkcja Square Enix, 'Marvel Avengers', sprzedała się w pierwszym miesiącu w wersji cyfrowej w 2,2 mln kopii, co wydawca ocenił jako duże rozczarowanie – z informacji znalezionych w internecie można wnioskować, że oczekiwano sprzedaży na poziomie ok. 5 mln. Daje to obraz, w co mierzy ze swoimi dużym grami Square Enix, a 'Outriders' jest obecnie dla tej firmy kluczowym projektem” - dodawał.

Dalsze plany spółki PCF

Notowany na giełdzie PCF Group jest właścicielem studia People Can Fly, dewelopera gier z segmentu AAA. Wśród gier wyprodukowanych przez People Can Fly znajdują się: „Painkiller”, „Bulletstorm” oraz „Gears of War: Judgment”.

Poza tworzeniem największej produkcji w swojej historii – gry „Outriders”, spółka pracuje również nad dwoma nowymi projektami AAA, których wydawcami są Square Enix (tytuł roboczy: „Gemini”) oraz Take-Two Interactive (tytuł roboczy: „Dagger”).