Premiera gry „Ghostrunner” – jednej z najbardziej wyczekiwanych produkcji

Xbox

Nadszedł moment premiery jednej z najbardziej wyczekiwanych gier na świecie. 27 października zaprezentowany zostanie „Ghostrunner”, za którego produkcję i wydanie odpowiadają polskie spółki.

„Ghostrunner”, gra od niewielkiego giełdowego studia One More Level, ma się pojawić na platformie Steam 27 października, równo o godzinie 17. Niedawno pisaliśmy, że jest to produkcja, która trafiła do czołówki najbardziej wyczekiwanych gier na świecie. Obecnie gra znajduje się na siódmym miejscu tak zwanej wishlisty Steam i przed sobą ma tylko dwie polskie megaprodukcje – „Cyberpunk 2077” oraz „Dying Light 2”. Poza wspomnianym One More Level, które jest jednym z producentów gry, za wydanie produkcji odpowiada także giełdowy All in! Games.

Największe wzrosty obserwować mogli przede wszystkim akcjonariusze tego pierwszego. Akcje One More Level podrożały bowiem w ostatnim roku aż o ponad 1000 proc. Obecnie kapitalizacja tej spółki wynosi 971 mln zł i jest dosłownie o włos od okrągłego miliarda. Tym samym pod względem wyceny to jeden z największych producentów gier na GPW.

Podobnie jak produkcja CD Projektu gra „Ghostrunner” również osadzona jest w cyberpunkowej rzeczywistości. Głównym bohaterem ma być wojownik zdolny do walki w obu światach: rzeczywistym i w cyberprzestrzeni. „Specjalnie zaprojektowany system ruchów sprawi, że walka w grze będzie wyjątkowo dynamiczna. Wystarczy jedno trafienie od przeciwnika, aby zginąć. Kreowana postać zostanie wyposażona w szeroki wachlarz specjalnych umiejętności, które pomogą nam unikać pocisków i eliminować wrogów” – informuje spółka.

Jeszcze przed oficjalną premierą zaczęły się pojawiać recenzje gry. Spośród pierwszych 25 recenzji na Metacritic aż 22 są pozytywne i nie ma żadnej negatywnej. Średnia ocen to na ten moment 83/100, co można uznać za spory sukces, biorąc pod uwagę dotychczasową skalę działalności One More Level. Jako największe zalety wymieniane są m.in. bardzo dobra warstwa wizualna, wysokiej jakości ścieżka dźwiękowa czy też sposób poruszania się postaci.

Wpadka producenta gier. Prezes rezygnuje

Mówiąc o premierze gry, nie sposób nie wspomnieć również o niedawnych zawirowaniach w spółce ją tworzącej. One More Level zaliczył solidną wpadkę z datą premiery, która prawdopodobnie przypadkowo została opublikowana na trailerze na platformie Steam. Problem polegał na tym, że spółka nigdzie indziej nie komunikowała daty premiery, a sam film szybko został usunięty. Ostatecznie przyznano jednak, że premiera będzie miała miejsce właśnie tego dnia, który zaprezentowano na nagraniu.

Na dodatek ta prawdopodobna wpadka zbiegła się w czasie z informacją o rezygnacji prezesa zarządu. Mimo to spółka przekonywała, że obu wydarzeń nie należy łączyć, choć mogło to wzbudzić takie wrażenie. - Decyzja o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu przez panią Iwonę Cygan-Opyt jest związana z jej nowymi planami zawodowymi, które pozostają jej indywidualną sprawą - informował "Puls Biznesu” Artur Górski, przedstawiciel relacji inwestorskich One More Level.