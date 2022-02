Techland wydał wreszcie "Dying Light 2"

/ Techland

"Dying Light 2" ma swoją długo oczekiwaną premierę. Produkcja Techlandu to największy tytuł debiutujący w tym roku od polskiego studia.

Premiera była przekładana, jak to ma miejsce zazwyczaj przy największych produkcjach z segmentu gier AAA (tytuł najwyższej jakości przeznaczony do szerokiego grona odbiorców). Według poprzednich ustaleń gra miała się ukazać 7 grudnia 2021 r.

Jest to kontynuacja hitu "Dying Light", który miał premierę w styczniu 2015 roku i był kolejnym po serii "Dead Island" krokiem, który Techland uczynił w stronę miejsca w światowej czołówce producentów gier survivalowych. Jakość gier, dobre oceny poprzednich tytułów i regularne eventy sprawiły, że wokół i studia zbudowała się spora społeczność, a "Dying Light 2" był najbardziej oczekiwanym tytułem wśród graczy aktywnych na platformie Steam. W drugiej połowie stycznia 2022 wishlista przekroczyła 3 mln zapisów.

„Dying Light 2. Stay Human" to gra akcji FPP z otwartym światem, w której eksplorujemy miasto zniszczone przez wirus zmieniający ludzi w zombie. - Wirus wygrał, a cywilizacja wróciła do wieków ciemnych. Miasto, jeden z ostatnich bastionów ludzkości, jest na granicy upadku. Wykorzystaj zwinność i umiejętności walki, aby przetrwać i odmień świat. Twoje decyzje mają znaczenie - głosi opis gry na Steam.

W grze wcielamy się w postać Aidena Caldwella, który eksploruje miasto Villedor, radząc sobie z plagą "zarażonych". "Dying Light 2" to nowa historia i wiele zmian w porównaniu do pierwszej części. Wyeksponowano elementy RPG, zaprogramowano możliwość samodzielnego prowadzenia dialogów, jest też nowy system dnia i nocy, walki oraz, co ma być mocną stroną gry, rozbudowana możliwość przemierzania miasta w stylu parkour.

Gra zadebiutowała o godz. 1.00 w nocy czasu polskiego i do rana zebrała ponad 2 500 recenzji w sklepie Steam, w większości pozytywnych (76 proc.). Na portalu Metacritic wersja na PC zebrała póki co 28 recenzji ze średnią 80/100, wersja na PlayStation 5 ma 47 recenzji i średnią 77/100. Na platformie Steam gra jest na pierwszym miejscu światowych bestsellerów. Jej cena w wersji cyfrowej na PC wynosi 199,99 zł. W wywiadzie dla Business Insider założyciel Techlandu Paweł Marchewka, mówił że liczy na 10 mln sprzedanych kopii w pierwszym roku od premiery.

Techland od lat jest spółką, którą wielu inwestorów chętnie zobaczyłoby na GPW. Więcej na ten temat pisaliśmy w sierpniowym artykule „Techland bliżej giełdowego debiutu? Spółka ma zespół doradców ds. IPO”. Jest też drugim co do wielkości studiem w Polsce, stąd ciągłe porównania do CD Projektu, wydawcy "Wiedźmina" i "Cyberpunka".

O ile w CD Projekcie niemal wszystkie ręce rzucono na "Cyberpunka 2077", o tyle w Techlandzie sprawa wyglądała nieco inaczej. We Wrocławiu, gdzie ma siedzibę, mocno pracowano nad doszlifowaniem "Dying Lighta 2", a równolegle w drugim studiu w Warszawie pracuje drugi zespół, tworzący zupełnie inną grę "AAA", która według przedstawicieli spółki może być wydana w rok lub dwa po debiucie "Dying Light 2".

CFO Techlandu Karol Bach podkreślał podczas rozmów z dziennikarzami, że co chwila w sprawie debiutu zgłasza się ktoś do spółki, jednak jego zdaniem historia, którą ma do opowiedzenia inwestorom Techland będzie lepsza po premierze "Dying Light 2". - Po premierze zastanowimy się nad debiutem, będzie to jednak zależało od przyjęcia "Dying Light 2" oraz sytuacji na rynku - stwierdził.

Twórca Techlandu Paweł Marchewka z majątkiem szacowanym na 4 mld zł znajduje się w pierwszej dziesiątce najbogatszych ludzi w Polsce według "Forbesa". Branża z niecierpliwością czeka na informację o planach giełdowych spółki z Wrocławia. W razie udanego IPO i debiutu mogłoby być to wydarzenie zmieniające słaby w ostatnim czasie sentyment do sektora producentów gier na GPW.

