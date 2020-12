Premiera „Cyberpunka 2077” za kilkanaście godzin. CD Projekt bez mocnych spadków

Gracze i inwestorzy odliczają godziny do jutrzejszej premiery „Cyberpunka 2077”. W oczekiwaniu na wielki start, akcje CD Projektu wyceniane są na blisko 400 zł.

Na początku środowej sesji akcje CD Projektu drożeją o 0,25 proc., do poziomu 396 zł. Przypomnijmy, że dwa ostatnie dni giełdowe największy polski producent gier zakończył spadkami o 4 proc. i 7 proc.

W centrum uwagi wciąż pozostają recenzje zbierane przez pecetową wersję „Cyberpunka 2077”. W serwisie Metacritic widnieje ocena 91/100 powstała na podstawie 46 recenzji. Na recenzję wersji konsolowych wciąż czekamy, podobnie jak „ostateczny werdykt”, który już po premierze wydadzą sami gracze. Dyskusja na temat "Cybepunka 2077" wciąż trwa na forum CD Projektu, który jest najpopularniejszą spółką wśród czytelników Bankier.pl.

Od tego, na którą platformę się zdecydujemy, zależeć będzie też godzina, o której będziemy mogli rozpocząć rozgrywkę. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez CD Projekt, gracze konsolowi zagrają o północy czasu lokalnego. W przypadku wersji na PC odbędzie się o północy czasu GMT, co oznacza 01:00 czasu polskiego. Co ciekawe, takie ustawienie momentu premiery oznacza, że z perspektywy graczy z USA „Cyberpunk 2077” wystartuje 9 grudnia.

The wait is almost over!



If you're looking to play #Cyberpunk2077 as soon as it's available, here's a map with global release timings.



For PC and Stadia players, the release is simultaneous and scheduled for midnight GMT, and for all console players – midnight local time. pic.twitter.com/W0QLIFAhH1