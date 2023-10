Nocna premiera Apple. Spółka pokazała nowości

Podczas niecodziennej nocnej premiery w poniedziałek 30 października, Apple zaprezentował nowe układy scalone, laptopy MacBook Pro i nowy model iMac. Wydarzenie online było nagrywane w całości za pomocą iPhone’ów 15 Pro.

Premiera nowości od Apple została zapowiedziana tydzień wcześniej i miała miejsce tuż przed najgorętszym świątecznym sezonem zakupowym w Stanach Zjednoczonych. Wydarzenie z motywem przewodnim Halloween można było oglądać w Polsce o 1:00 w nocy z wtorku na środę. Transmisja odbyła się na stronie Apple. Do nagrania użyto najnowszy model iPhone’a 15 Pro.

Behind the scenes of the first Apple event to be shot on iPhone! Here's some snippets, but definitely give the whole video a watch... My mind is truly blown pic.twitter.com/IJPsPPmWbv