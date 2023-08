Premier zapewnia, że środki z opodatkowania banków trafią do rodzin i firm

Premier Włoch Giorgia Meloni powiedziała w środę w swoim cyklicznym programie na Facebooku „Notatki Giorgii”, że pieniądze z podatków od nadzwyczajnych zysków banków „zostaną przeznaczone na finansowanie działań wspierających rodziny i przedsiębiorstwa”. Dodatkowe marże sektora finansowego określiła jako „niesprawiedliwe”.

fot. GUGLIELMO MANGIAPANE / / FORUM

„Przeżywamy skomplikowaną fazę gospodarczo-finansową również z powodu inflacji, która jest notowana w całej Europie”, na którą Europejski Bank Centralny „odpowiedział interwencjami, które są dyskusyjne” – powiedziała premier Włoch. Podkreśliła, że w tej trudnej sytuacji „istotne jest, aby system bankowy zachowywał się jak najbardziej poprawnie". „Odnotowujemy rekordowe zyski banków i postanowiliśmy interweniować, wprowadzając 40-procentowy podatek od niesprawiedliwej różnicy w marży odsetkowej. Opodatkowanie, które nie jest podatkiem od uzasadnionej marży, ale podatkiem od niesprawiedliwej marży” – powiedziała Giorgia Meloni. Środki, które będą pochodzić z opodatkowania „niesprawiedliwych marż banków”, zostaną przeznaczone „na sfinansowanie działań wspierających gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa”, które przeżywają „chwilę trudności z powodu wysokich kosztów pieniądza” – podsumowała Meloni.

Rząd Włoch dekretem z mocą ustawy ustanowił we wtorek jednorazowy 40-procentowy podatek od zysków nadzwyczajnych banków, uzyskanych w wyniku podwyżek stóp procentowych wprowadzonych przez Europejski Bank Centralny.

Włochy to trzeci kraj UE po Hiszpanii i Węgrzech, który zdecydował się na wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków banków. Wypłata 40 proc. podatku od banków zostaje uruchomiona, jeśli zysk odnotowany w 2022 r. "przekroczy wartość z 2021 r. o co najmniej 5 proc. Jeśli chodzi o rok 2023, to zysk musi przekroczyć o 10 proc. ten z 2021 r." - podano w komunikacie prasowym rządu włoskiego.

We wtorek późnym wieczorem ministerstwo gospodarki i finansów wydało specjalną uspokajającą notę w sprawie nowej opłaty dla banków. "Na potrzeby ochrony stabilności instytucji bankowych, przewiduje się maksymalny pułap opodatkowania banków, który nie może przekroczyć 0,1 proc. sumy ich aktywów". Wpływy do budżetu Włoch z tytułu podatku od nadzwyczajnych zysków banków mają wynieść ok. 3 mld euro. W roku 2022 z podatku od nieoczekiwanych zysków w firmach energetycznych rząd Mario Draghiego zebrał 2,8 mld euro. Banki zobowiązane są wpłacić należny podatek do 30 czerwca 2024 roku.

Premier Giorgia Meloni poinformowała też w swoim programie „Notatki Giorgii”, że "rząd nie zamierza wycofać się z likwidacji dochodu obywatelskiego", bo chce przejść do „dochodu zatrudnieniowego, czyli uzyskiwanego dzięki pracy". „112 tysięcy osób już podjęło pracę, bo wiedzieli, że w pewnym momencie nie będą mogli już liczyć na dochód obywatelski i zakasali rękawy, zaczęli szukać pracy, którą znaleźli. I to jest rozsądne” – podkreśliła premier Włoch.

Z Pescary Miłosz Marczuk (PAP)

mmk/ tebe/