Premier szukał pieniędzy na 13. emeryturę. I je znalazł, ale nie w ZUS-ie

"Nie ma atrakcyjniejszej formy". Wiceprezes PFR przekonuje do PPK - Jedną z zalet jest fakt, że osoba, która odkłada w tym programie pieniądze na emeryturę w PPK, drugie tyle dostaje od swojego pracodawcy i od państwa - zaznacza Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR. Ale dodaje, że rozumie obawy co do programu.