Premier się przyznał. Powrót Kuchcińskiego to jego autorski pomysł

Powołanie Marka Kuchcińskiego na szefa Kancelarii Premiera Rady Ministrów to mój autorski pomysł – powiedział dziennikarzom w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Poprosiłem marszałka, żeby współpracował ze mną i cieszę się, że chce się podjąć tej roli - dodał.

Szef rządu był pytany w czwartek przez dziennikarzy w Pradze, dlaczego to Marek Kuchciński będzie szefem KPRM, jakie jego cechy o tym zdecydowały.

"Co do zmiany na czele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, to mogę potwierdzić. To mój autorski pomysł. Poprosiłem pana marszałka Marka Kuchcińskiego o to, żeby współpracował ze mną w tej najbliższej roli, najważniejszej roli jaką jest szef kancelarii” – powiedział premier.

"Bardzo, bardzo się cieszę, że pan marszałek chce się podjąć tej roli, że zdecydował się na pełnienie tej funkcji. To jest niezwykle istotne dla mnie osobiście, bardzo ważne też, żeby w odpowiedni sposób na rok, ostatni rok przed wyborami, które będą bardzo ważne, byśmy mogli kontynuować naszą misję, żebyśmy wygrali trzecią kadencję" - dodał Morawiecki.

"Będziemy w taki sposób starali się działać, dzielić obowiązkami, by jak najlepiej przygotować nasz rząd do kwestii kryzysowych, które nadchodzą” – zaznaczył Morawiecki, wskazując, że w związku z sytuacją międzynarodową "słowo kryzys jest odmieniane w Pradze przez wszystkie przypadki".

Marek Kuchciński - szef Komisji Spraw Zagranicznych i były marszałek Sejmu - pytany w czwartek przez dziennikarzy, czy zostanie szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w miejsce Michała Dworczyka potwierdził, że otrzymał taką propozycję. "Przyparty do muru licznymi mikrofonami potwierdzam, zgodziłem się, natomiast decyzja należy do premiera i prezydenta" - mówił.

Dworczyk złożył rezygnacje z szefowania KPRM 30 września. Podczas briefingu w Sejmie polityk mówił, że "przeważyły o tym względy osobiste i przekonanie, że tak efektywnie, jak do tej pory, dłużej na tym miejscu nie jest w stanie pracować". Poinformował, że jeszcze przez kilka tygodni będzie ministrem w KPRM. (PAP)

Autorzy: Katarzyna Lechowicz-Dyl, Rafał Białkowski

