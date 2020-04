Premier przedstawi harmonogram łagodzenia restrykcji

Premier Mateusz Morawiecki zaprezentuje w czwartek harmonogram dot. zmniejszenia obecnie obowiązujących ograniczeń - w tym w obszarze gospodarczym - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Najbliższe decyzje będą dotyczyć m.in. kwestii zasad dostępu do terenów zielonych oraz restrykcji dotyczących handlu.

W czwartek około godziny 12 po raz kolejny pod przewodnictwem premiera zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, na którym będą podejmowane ostateczne decyzje w sprawie luzowania obowiązujących ograniczeń.

"Po zakończeniu posiedzenia odbędzie się konferencja prasowa, podczas której premier Morawiecki przedstawi harmonogram dotyczący pewnego zmniejszenia ograniczeń, które obecnie funkcjonują przy jednoczesnym pobudzaniu gospodarki w sposób odpowiedzialny, uwzględniający aktualną sytuację epidemiczną" - powiedział PAP rzecznik rządu.

Müller dodał, że "najbliższe decyzje będą dotyczyć m.in. kwestii zasad dostępu do terenów zielonych oraz restrykcji dotyczących handlu".

- powiedział w środę minister zdrowia Łukasz Szumowski. Według niego musimy mieć możliwość przyspieszenia bądź zwalniania pewnych etapów w zależności od sytuacji epidemicznej.

Szumowski powiedział w środę na antenie TVP info, że rząd będzie sukcesywnie proponował Polakom łagodzenie obostrzeń. "Bo inaczej poumierają inni ludzie, którzy są chorzy na zupełnie inne choroby, bo inaczej państwo się zawali, a to będzie skutkowało znowu chorobami i śmiercią ludzi. Tańczymy na linie, tańczymy na brzytwie - jak ja to mówię - pomiędzy zakażeniami Covidem, a pomiędzy tym, że musimy tę gospodarkę powolutku, w sposób bardzo ostrożny i bardzo racjonalny luzować, po to, żeby móc doczekać do szczepionki" - mówił minister zdrowia.

Na pytanie, na jakim etapie epidemii jesteśmy, Szumowski odparł, że na etapie wzrastającym. "Codziennie mamy więcej chorych i niestety taki etap będziemy mieli jeszcze jakiś czas, a potem będziemy - mam nadzieję - na etapie stabilnym" - podkreślił minister.

Pytany, czy już wie, co będzie rekomendował premierowi, gdzie można te obostrzenia poluzować, Szumowski odpowiedział, że w czwartek rząd będzie o tym komunikował. "Jest to plan długi, który zakłada kolejne etapy ostrożnego luzowania pewnych rygorów i obostrzeń, bo nie możemy oczywiście wszystkiego uwolnić, bo byśmy mieli drastyczny wybuch epidemii. To musi być zrobione etapowo. Muszą być bardzo ostrożnie poszczególne etapy uwalniane, a pomiędzy nimi musimy mieć czas na to, żeby ocenić, na ile to wpłynęło na epidemię, a na ile to wpłynęło na poprawę sytuacji gospodarczej" - zaznaczył Szumowski.

Zdaniem ministra zdrowia, do powrotu do pełnej normalności mamy szansę powrócić, gdy będzie szczepionka. "A w tej chwili musimy się nauczyć żyć w tej nowej rzeczywistości z wirusem, z epidemią, z obostrzeniami sanitarnymi, z tym że chodzimy w maseczkach, że dezynfekujemy ręce, że się nie witamy, nie zbliżamy" - powiedział.

Dopytywany, czy w czwartek rząd przedstawi jakiś harmonogram z konkretnymi datami "luzowania" obostrzeń, Szumowski odparł: "Będzie to harmonogram, ale nie będziemy pewnie aż tak szczegółowo, z konkretnymi datami podawać". "Ja uważam, że tutaj musimy mieć pewną elastyczną możliwość przyspieszenia bądź zwalniania pewnych etapów w zależności od sytuacji epidemicznej. Jak ona będzie gwałtownie narastała, to będziemy spowalniać albo wręcz hamować pewne procesy, a jeżeli nie będziemy mieli dużych odbić w liczbie chorych, to będziemy być może przyspieszali" - podkreślił Szumowski.

Zgodnie z obecnymi przepisami, w związku z epidemią koronawirusa, sklepy w galeriach handlowych - za wyjątkiem sklepów spożywczych, drogerii oraz aptek - są zamknięte. Ponadto wprowadzono limit osób, jakie mogą przebywać w pozostałych sklepach - do maksymalnie trzech na jedną kasę. W urzędach pocztowych limit ten wynosi 2 osoby na jedno okienko. Natomiast na bazarach, targowiskach wprowadzono ograniczenie - do 3 osób na jeden stragan, stoisko. Ponadto w weekendy zamknięte zostały wszystkie sklepy budowlane.

Wszyscy klienci muszą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach, a od godz. 10 do 12 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować oraz obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich - w tym także dla osób powyżej 65. roku życia.

Zamknięte są m.in. zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, a usług związanych z tymi placówkami nie można realizować w domach. Zawieszone są zabiegi rehabilitacyjne i masaże. W związku z epidemią wprowadzono również ograniczenia dostępu do parków, bulwarów, skwerów, miejsc rekreacji, plaż oraz zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich.

