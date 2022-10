Premier prosi samorządowców o pomoc. "Od tego zależy bezpieczeństwo"

/ Kancelaria Premiera RP

Potrzebujemy pełnej współpracy ws. bezpieczeństwa energetycznego polskich rodzin - podkreślił premier Mateusz Morawiecki w liście do prezydentów miast i samorządowców.

Premier opublikował w piątek w mediach społecznościowych list do prezydentów miast i samorządowców. "Polska, podobnie jak cała Europa, mierzy się dzisiaj z największą kumulacją kryzysów od zakończenia II wojny światowej" - napisał szef polskiego rządu.

"Wykorzystując osłabienie światowej gospodarki pandemią COVID-19, Rosja z pełną premedytacją doprowadziła do światowego kryzysu energetycznego i inflacyjnego" - podkreślił Morawiecki.

Jak przypomniał, "w wyniku działań reżimu Putina zmieniły się zasady funkcjonowania rynku energetycznego". "To z tego powodu musimy się wszyscy mierzyć z wyzwaniami, które nie mają precedensu w historii wolnej Polski. Największe i najważniejsze z nich dotyczą w najbliższych miesiącach cen energii, cen gazu, a także dystrybucji końcowej ceny węgla" - wskazał premier.

"Naprawiliśmy dziurawe wcześniej finanse publiczne i dziś przeznaczamy z budżetu dziesiątki miliardów złotych na złagodzenie skutków wysokich cen energii czy węgla dla Polaków" - pisze szef rządu. "To wyzwania, które wymagają szczególnej mobilizacji od całej administracji publicznej – zarówno rządowej, jak i samorządowej" - dodał.

Morawiecki przypomniał ponadto, że "za bezpieczeństwo energetyczne polskich rodzin w czasie najbliższej zimy odpowiedzialność musi wziąć państwo polskie – na każdym poziomie". "Na poziomie rządu, jak również na wszystkich szczeblach samorządowych" - zaznaczył. "Bez względu na wzajemne sympatie i antypatie współpracowaliśmy razem przy zwalczaniu skutków pandemii COVID-19, budowie systemu szczepień, czy w sprawie lokalnych inwestycji, gdzie – jak przyznają praktycznie wszyscy wójtowie, starostowie i burmistrzowie – nigdy wcześniej z budżetu państwa polskiego nie trafiały do polskich gmin tak wielkie środki jak w ostatnich latach" - podkreślił.

"Współpracowaliśmy przy pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy czy przy likwidacji skutków lokalnych katastrof, nawałnic i powodzi. Z wieloma z Was jestem w roboczym kontakcie. Drzwi mojej kancelarii są dla Was zawsze otwarte" - dodał.

"Tym bardziej właśnie teraz potrzebujemy pełnej współpracy. Teraz, gdy wyzwanie jest jeszcze większe. To nie kwestia dobrej woli czy wzajemnej sympatii, ale obowiązku – obowiązku władzy publicznej. Wspólnie odpowiadamy za bezpieczeństwo energetyczne każdego obywatela – bez względu na to przecież, kto na kogo głosuje i w jakiej miejscowości mieszka" - pisze premier.

Jak podkreślił, dlatego wychodzi do samorządowców i prezydentów miast z inicjatywą. "Schowajmy legitymacje partyjne do szuflady, zamknijmy je i bez względu na to, co nas różni szukajmy tego co nas łączy. Wierzę, że jest to przede wszystkim troska o dobro Polaków" - zaapelował.

"Rozumiem różnice zdań, rozumiem też, że interes partyjny i polityka mają swoje prawa, ale to nie jest ten moment, żeby tym prawom ulegać. Ze swojej strony zrobię wszystko, żeby ta współpraca była jak najlepsza i żeby żaden samorząd nie poczuł się potraktowany w sposób niesprawiedliwy" - podkreślił.

Morawiecki zaznaczył, że w czasie wszystkich spotkań szefów rządów UE, w jakich brał ostatnio udział, nikt nie miał wątpliwości, co do faktów, co do przyczyn obecnego kryzysu. "Wszyscy premierzy i prezydenci zgodnie przyznają, że rozregulowanie rynku energetycznego, bardzo wysokie ceny gazu, ciepła, energii elektrycznej i wysoka inflacja, która dotyka także ich państw, to bezpośredni i wyłączny skutek działań – militarnych i gospodarczych – Rosji oraz długoletniej, jak się okazało błędnej, wprost fatalnej strategii energetycznej największego państwa UE, czyli Niemiec" - pisze.

"Jako rząd przygotowaliśmy pakiet rozwiązań, które ułatwią wszystkim samorządom wywiązywanie się z ich obowiązków ustawowych oraz umożliwią bezpośrednią pomoc mieszkańcom w zaopatrzeniu w opał na zimę. Stworzymy możliwości prawne i będziemy wspierać Państwa operacyjnie w realizacji dystrybucji węgla. Tak, by opału nie zabrakło w żadnym polskim domu. Zapłacimy również z budżetu państwa kolejne miliardy złotych, by cena węgla oscylowała wokół 2000 zł, a nie powyżej 3000 zł. To ogromna różnica dla Polaków, którzy korzystają z węgla dla zapewnienia ciepła w swoich domach i mieszkaniach" - przypomniał.

"Wiemy doskonale, że wzrost cen energii uderza nie tylko w gospodarstwa domowe, ale również we wspólnoty lokalne. Dlatego od 1 stycznia 2023 wprowadzimy taryfę dla +odbiorców wrażliwych+ – czyli takich jak przychodnie i szpitale, instytucje pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, żłobki, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne czy Ochotnicze Straże Pożarne, a także inne instytucje które można zaliczyć do odbiorców wrażliwych. Kończymy przygotowywać mechanizmy ograniczające ceny na całym rynku hurtowym, we wszystkich segmentach – dla wszystkich, bez wyjątku. Nasz cel to obniżenie cen w średnim i dłuższym horyzoncie czasowym i zagwarantowanie stabilnego zaopatrzenia w energię" - dodał.

Jak wskazał premier, "w najbliższych dniach nasze propozycje poprzemy konkretem: wypłatą pierwszej transzy dodatkowych środków, które mają pomóc Państwu w realizacji zadań własnych i inwestycji w czasie kryzysu". "To 13,7 mld złotych w tym roku" - podkreślił. "To Państwo zdecydują jak je rozdysponować, bo to Państwo najlepiej znają potrzeby mieszkańców" - dodał.

"Przed nami zima pełna wyzwań. Musimy im sprostać w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo Polski i polskich rodzin. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie kluczem do opanowania trudności, jakie zafundowała nam agresywna polityka Rosji. Razem przezwyciężymy ten kryzys" - przekonywał Morawiecki.

Rzecznik rządu: chcemy stworzyć ramy prawne i zapłacić samorządom za pomoc obywatelom Podczas rozmowy w TVP Info Müller pytany był m.in., o piątkową publikację "Rzeczpospolitej", w której czytamy m.in., że rząd nie ma prawa narzucać samorządom zadań, których nie ma w ustawie, np. zapewnienia opału mieszkańcom. "Rz" napisała, że prawnicy krytycznie oceniają rządowy pomysł angażowania samorządów do dystrybucji i sprzedaży węgla. "To nie są zadania samorządów. Może to naruszać konstytucyjnie gwarantowane prawa gmin i miast – mówią zgodnym głosem" - czytamy w artykule. W piątek rzecznik rządu Piotr Müller pytany był w TVP Info m.in. dlaczego samorządy mają dystrybuować węgiel i na czym ma polegać rządowy projekt w tej sprawie. "Zacznijmy od tego, że za import węgla do Polski odpowiadają spółki Skarbu Państwa oraz inne podmioty, czyli jest to robione na poziomie centralnym. My chcemy, by obywatele jak najszybciej otrzymywali blisko swych mieszkań, swych domów, możliwość zakupu węgla" - powiedział. "Wiele samorządów zgłaszało się do nas, że chciałoby pomóc w tym procesie. Dlatego my chcemy stworzyć dodatkowe ramy prawne i zapłacić samorządom, zapłacić im za to, by mogły swoim obywatelem w łatwiejszy sposób, za naszym pośrednictwem - w tym sensie, że spółki Skarbu Państwa ten węgiel tam dostarczą - żeby mogli pomóc swym obywatelom" - powiedział. Na pytanie, jaka ma być cena tego węgla, rzecznik rządu odparł, że w tej chwili cena na rynku międzynarodowym jest niestety wysoka. "Chcielibyśmy, by to było ok. 2 tys. zł, więc biorąc pod uwagę, że mamy dodatek węglowy, (...) to wtedy ten mechanizm powodowałby, że ta cena byłaby ponad 1000 zł za tonę, patrząc do trzech ton" - dodał. Przypomniał, że w czwartek premier spotkał się z samorządowcami i byli podczas niego obecni przedstawiciele samorządów, które częściowo już realizują te zadania. "Na przykład prezydent Otwocka stworzył (...) warunki do tego, by ta sprzedaż odbywała się właśnie na terenie jego miasta w 48 godzin, wczoraj o tym opowiadał" - relacjonował rzecznik rządu. "Ale rozumiemy też obawy niektórych samorządów plus kwestie finansowe, by takie dodatkowe mechanizmy powinny być stworzone na poziomie ustawy i właśnie chcemy je zaproponować. Chcemy za to zapłacić samorządom" - zaznaczył. Podkreślił, że intencją rządu jest rozwianie wątpliwości w tej sprawie. "Możliwości finansowania tego przez rząd w taki sposób, by samorząd nie ponosił dodatkowych kosztów, zwolnienie z procedur w zakresie zamówień publicznych, by nie było wątpliwości co do tego, że można to zrobić w szybki sposób i powierzyć spółce komunalnej lub spółce prywatnej. To wszystko znajdzie się w ustawie" - zaznaczył. W czwartek z samorządowcami spotkał się w KPRM premier Mateusz Morawiecki, który przekonywał, że każdy musi przyczynić się do bezpieczeństwa energetycznego w swojej gminie, w swoim powiecie. Przekazał też, że rząd przygotował projekt ustawy, która w przypadku wyższych cen węgla zapewni samorządom rekompensaty - "aby wystarczyło na transport do miejsca, które samorząd wybierze na miejsce lokalnej dystrybucji". Tego samego dnia rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że rząd zamierza w przyszłym tygodniu przedstawić projekt przewidujący m.in. dopłaty dla samorządów do mechanizmu dystrybucji węgla, importowanego przez spółki Skarbu Państwa. "Spółki Skarbu Państwa przekażą samorządowi posortowany węgiel, tak aby samorząd mógł sprzedawać go, (...) aby sieć dystrybucji była możliwie gęsta" - wyjaśnił. "Chcemy w nowej ustawie stworzyć mechanizmy zachęt finansowych, aby samorządy nie miały żadnych wątpliwości, że mogą prowadzić dystrybucję węgla i nie musiały za nią ponosić kosztów" - oświadczył Müller. W piątek w Warszawie odbędzie się manifestacja samorządowców przeciwko podwyżkom cen energii i kosztom życia pod hasłem „Tylko ciemność”. „Wspólnoty lokalne nie powinny stawać przed dylematem czy skracać liczbę godzin lekcyjnych w szkołach, zamykać baseny, likwidować linie tramwajowe i autobusowe czy gasić latarnie na ulicach. Nie pozwólmy, żeby mieszkańcy i przedsiębiorcy musieli płacić za horrendalne i nieuzasadnione nadzwyczajne zyski spółek Skarbu Państwa” – napisano w zapowiedzi protestu. Organizatorem wydarzenia jest Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski. Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka

(PAP)

autor: Grzegorz Bruszewski

gb/ mrr/