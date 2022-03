Premier po szczycie UE: wszyscy zgadzają się, by Ukraina przystąpiła do Unii

Rzecznik rządu: Mamy jasną deklarację UE co do wsparcia finansowego pomocy uchodźcom z Ukrainy

Mamy jasną deklarację ze strony Unii Europejskiej co do wsparcia finansowego pomocy uchodźcom z Ukrainy - mówił w piątek rzecznik rządu Piotr Müller. Dodał, że obecnie dogrywane są szczegóły co do wysokości wsparcia i sposobu jego przekazania.