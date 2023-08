Premier po defiladzie wojskowej: pokazujemy, że jesteśmy realistami

Wysyłamy sygnał pokoju i pokazujemy, że jesteśmy realistami - powiedział premier Mateusz Morawiecki po defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego. Będziemy dalej kupować i produkować broń, żeby mieć tak silną armię, aby nie musieć się bronić - podkreślił.

Premier Morawiecki w rozmowie z TVP Info powiedział, że defilada, która przeszła we wtorek warszawską Wisłostradą, niosła przesłanie bezpieczeństwa, jedności i przywiązania narodu do polskiej armii.

Zapytany, jaki sygnał Polska wysyła tą defiladą na wschód, Morawiecki odparł, że przede wszystkim sygnał pokoju. "Chcemy żyć w pokoju i w spokoju ze wszystkimi naszymi sąsiadami, również z Rosją, bo to jest to państwo, które - choć lata się zmieniają, sojusz się zmieniają, pokolenia mijają - jest cały czas tym agresorem, który zagraża tej części świata" - powiedział.

"Dzisiaj przesyłamy z jednej strony posłanie pokoju, ale z drugiej strony mówimy potencjalnym agresorom, mówimy Rosji, że jesteśmy realistami. Że w tym trudnym czasie nie kierujemy się idealizmem, tylko realizmem i pragmatyzmem. To znaczy - zbroimy się. To znaczy - naprawiliśmy finanse publiczne po to, żeby móc zainwestować w taki sprzęt, jak widzieliśmy na defiladzie" - powiedział.

"Jesteśmy realistami i taki sygnał posyłamy do Rosji, ale także do naszych sojuszników: +Zobaczcie, możecie na nas liczyć+" - dodał. Przypomniał przy tym, że Polska na obronność przeznacza najwyższy procent PKB w ramach NATO - w tym roku ponad 4 procent.

Morawiecki zwrócił uwagę, że na bezpieczeństwie nie można oszczędzać, ponieważ jest ono "fundamentem rozwoju, polityki społecznej i całej kultury". "Będziemy dalej starali się jak najwięcej kupować broni i produkować broń w naszym kraju po to, żeby mieć tak silną armię, aby nie musieć się bronić" - powiedział.

W defiladzie wojskowej pod hasłem "Silna Biało-Czerwona" wzięło udział około 2 tys. żołnierzy; zaprezentowano ponad 200 pojazdów wojskowych i niemal setkę statków powietrznych. Był to kulminacyjny punkt tegorocznych centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego. (PAP)

Autorka: Agnieszka Ziemska

