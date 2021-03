Premier o "taśmach Obajtka": musiał nacisnąć na odcisk niejednej grupie interesów

fot. Krystian Maj / Kancelaria Premiera RP

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek dokonuje fundamentalnych zmian w sektorze energetycznym, musiał nacisnąć na odcisk niejednej grupie interesów. Jestem przekonany, że dlatego jest atakowany - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu był pytany na konferencji prasowej, czy Daniel Obajtek powinien pokazać swoje oświadczenie majątkowe z czasów, gdy był szefem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a także dlaczego, jego zdaniem, Obajtek je ukrywa.

Obajtek i Tusk spierają się o Orlen. Wojna PiS-PO kontra giełdowa rzetelność Odmienne opinie na temat spółek to esencja giełdy. W polskich realiach kwestie ekonomiczne często przysłaniane są przez politykę, również tę w najgorszym, „plemiennym” wydaniu. Jak na dłoni widać to w sporze Daniela Obajtka i Donalda Tuska o kondycję PKN Orlen, której rzetelna ocena jest zadaniem bardziej skomplikowanym, niż chcieliby tego przedstawiciele zwaśnionych obozów.

"Pan Daniel Obajtek jest osobą, która dokonuje fundamentalnych zmian w polskiej gospodarce, w niezwykle ważnym sektorze energetycznym, budując wielki koncern multienergetyczny. Chyba jest jasne, że w takiej sytuacji musiał nacisnąć na odcisk niejednej grupie interesów" – powiedział premier.

Wymienił w tym kontekście m.in. "grupy dostawców czy przedsiębiorców, którzy w inny sposób wyobrażali sobie funkcjonowanie firmy czy koncernu PKN i firm, które się teraz łączą z koncernem".

Te plany "połączeniowe" – jak mówił - nie są żadną tajemnicą. "Jestem przekonany, że z tego względu nastąpił właśnie atak, który sięga do bardzo dawnej przeszłości, co do której osoba nie może się za bardzo w skuteczny sposób bronić, bo są to rzucane kalumnie. W sytuacji, kiedy fakty mogłyby być przedstawione w sposób równorzędny przez drugą stronę jestem przekonany, że wszystko byłoby we właściwy sposób wyjaśnione" – stwierdził premier.

"Ale wiemy, jaka jest potężna siła mediów; mediów, które w sposób skoordynowany prowadzą akcję niszczenia ludzi. Wiemy o takich mechanizmach doskonale, że można wziąć jakiś jeden element wypowiedzi, jedno słowo wyrwać z kontekstu i nadać ten balon do niewyobrażalnych rozmiarów, potem wykorzystując tę siłę i (…) uderzać w człowieka" – dodał.

Szef rządu ocenił, że to, w jaki sposób prezes Obajtek transformuje energetykę, czy pomaga w transformacji energetyki, jest "zasadniczą przyczyną, dla której dzieje się to, co się dzieje".

W czwartek posłowie KO Cezary Tomczyk i Marek Sowa mówili, że Daniel Obajtek, wbrew prawu, nie zgodził się na ujawnienie oświadczeń majątkowych z czasów, gdy był szefem ARiMR-u. Marek Sowa powiedział, że Obajtek był zobowiązany do składania oświadczeń majątkowych jako szef Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obajtek sprawował tę funkcję od 27 listopada 2015 do 2 marca 2017. Poseł dodał, że 5 marca wystąpił do obecnego prezesa Agencji z prośbą o wydanie kopii oświadczeń majątkowych Obajtka za okres kiedy ten był prezesem ARiMR-u. Jak poinformował, dostał odpowiedź, że te oświadczenia znajdują się w Ministerstwie Rolnictwa.

Maciej Zaborowski, pełnomocnik Daniela Obajtka, w oświadczeniu przesłanym PAP napisał, że "po raz kolejny stanowczo zaprzecza nieprawdziwym informacjom rozpowszechnianym przez posłów Marka Sowę oraz Cezarego Tomczyka z Platformy Obywatelskiej w dniu 11 marca 2021 r. na temat oświadczeń majątkowych Pana Daniela Obajtka". "Należy podkreślić, że Daniel Obajtek pełniąc funkcję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa złożył oświadczenie majątkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i również zgodnie z tymi przepisami oświadczenie Daniela Obajtka stanowiło tajemnicę służbową z mocy prawa" - napisał Zaborowski.

Podkreślił, że "na żadnym etapie Daniel Obajtek nie odmówił ujawnienia oświadczenia majątkowego, nie dostał też nigdy wniosku w tym zakresie". Dodał, że trzeba stanowczo zaznaczyć, że kontrola oświadczeń majątkowych podlega ściśle określonym procedurom i jest to w kompetencjach wyznaczonych organów. "Nie są nimi panowie posłowie Marek Sowa i Cezary Tomczyk" - zauważył Zaborowski.

Posłowie KO zarzucili prezesowi PKN Orlen Danielowi Obajtkowi nieujawnienie "kolejnej nieruchomości z tajnego majątku"; chodzi o 450-metrowy dom z basenem w Łężkowicach. Zaprzeczam spekulacjom - odpowiedział Maciej Zaborowski, i zapowiedział podjęcie kroków prawnych. (PAP)

autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

ktl/ pad/